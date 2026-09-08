¿Qué le pasó a Danny DeVito? ¿Por qué dicen que murió?

El famoso actor Danny DeVito, quien ha aparecido en clásicos del cine como Matilda, Gemelos y su icónico papel de El Pingüino en Batman Regresa, se volvió tendencia porque en redes sociales empezó a circular que había muerto.

Este rumor encendió las alarmas sobre la salud del actor y sobre qué fue lo que le pasó, pues estaban sumamente preocupados por el actor.

¿Es verdad que Danny DeVito murió?

Danny DeVito no murió, el actor se encuentra bien y no hay ningún reporte oficial ni de su familia ni de su agente que indique que el histrión está en riesgo.

¿De dónde surgió el rumor de que Danny DeVito murió?

Todo sucedió porque una página en Instagram llamada Prime Wire hizo una publicación con la fotografía del actor en blanco y negro y la confusión vino porque en la imagen pusieron el año en que nació el actor y el actual 1944-2026.

En una leyenda pequeña se agregó: “Feliz cumpleaños 82″. Y el texto con el que se acompañó la imagen fue: “El legendario actor, conocido por sus actuaciones de clase mundial en ‘Siempre está soleado en Filadelfia’, ‘Matilda’ y más, celebrará otro cumpleaños hito a los 82 años el 17 de noviembre”.

La publicación que desató el rumor de la muerte de Danny DeVito ı Foto: Prime Wire

Al final del post se aclaró que la publicación era una sátira, es decir a modo de broma.

Pero los fans no se lo tomaron en forma de broma, por el contrario llenaron la publicación de mensajes en los que se molestaron por ese tipo de bromas.

“Esto no es gracioso”, “Deja de hacer eso, mi corazón no puede soportarlo”, “¿Por qué tienen que publicarlo así? ¡Pensé que había muerto!“, ”Tienes que parar esto", fueron algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que esta página hace ese tipo de publicaciones, después de la de Danny DeVito también publicaron una sobre Adam Sandler.

¿Quién es Danny DeVito?

Danny DeVito nació el 17 de noviembre de 1944 en Neptune Township, Nueva Jersey, en una familia italoamericana. Es hijo de Julia Moccello, ama de casa, y Daniel DeVito, un pequeño empresario que tuvo tintorerías, un diner y un salón de billar, creció en Asbury Park.

Desde niño se destacó por su baja estatura, alrededor de 1,47 m, consecuencia de una displasia epifisaria múltiple, enfermedad de Fairbank. Tras estudiar en escuelas privadas, trabajó como cosmetólogo en el salón de su hermana y luego se inscribió en la American Academy of Dramatic Arts de Nueva York, de donde se graduó en 1966.

Sus primeros pasos profesionales fueron en el teatro off-Broadway. En 1971 interpretó a Martini en la versión teatral de One Flew Over the Cuckoo’s Nest, papel que repitió en la aclamada película de 1975 dirigida por Miloš Forman y protagonizada por Jack Nicholson. El gran salto a la fama llegó en 1978 con el personaje de Louie De Palma, el despachador autoritario y despiadado de la serie Taxi (1978-1983).

Por este rol ganó un Emmy y un Globo de Oro, convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de la televisión estadounidense. A partir de los años 80 consolidó una sólida carrera en el cine.

Apareció en éxitos como Terms of Endearment, Romancing the Stone, Twins, junto a Arnold Schwarzenegger, y Batman Regresa como el Pingüino. También se destacó como director con películas como Throw Momma from the Train (1987), The War of the Roses (1989) y Matilda (1996).

Como productor, fundó Jersey Films y participó en títulos importantes como Pulp Fiction y Erin Brockovich.Desde 2006 interpreta a Frank Reynolds en la serie It’s Always Sunny in Philadelphia, un papel que le ha dado una nueva popularidad entre generaciones más jóvenes.

En su vida personal se casó en 1982 con la actriz Rhea Perlman, con quien tiene tres hijos: Lucy, Gracie y Jake. Aunque atravesaron separaciones, mantienen un vínculo cercano. A sus más de 80 años, DeVito sigue activo en cine, televisión y teatro, demostrando una carrera versátil y longeva.

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