¿Qué pasó con Ya Párate? ¿Por qué se acabó?

El programa matutino Ya Párate de LOS40 México terminó de manera abrupta a finales del mes de agosto del 2026. Esto ocurrió de forma repentina, sin un comunicado oficial o algún tipo de anuncio.

Este pese a que el show llevaba alrededor de 24 años, al iniciar sus transmisiones en el año 2002, incluyendo en sus primeros años a figuras como Omar Chaparro, Facundo y Tamara Vargas.

Sin embargo, aparecentemente el proyecto se fue yendo en declive, lo que llevó a que finalmente se decidiera terminar con Ya Párate de manera definitiva, una noticia que muchos aún no alcanzan a comprender del todo.

¿Qué pasó con Ya Párate?

El programa fue perdiendo con el tiempo a sus voces clave y su declive se aceleró a finales de 2024 con la inesperada salida de Facundo, quien había permanecido por años en el show, aunque confesó que ya solo lo hacía por obligación y dinero.

Despúes, en septiembre de 2025 salió Faisy, quien había estado 15 años en la emisora pero ya se alejaba del micrófono del programa, perdiendo así a otra voz muy característica.

Las subsecuentes modificaciones en el panel de locutores y la integración de nuevos equipos no lograron conectar con la audiencia tradicional ni con un nuevo público.

En sus últimas emisiones, el proyecto contaba con la voz de Gabo Ramos y la actriz Nashla, quien hizo unas declaraciones sobre el fin del programa donde aclaró que no ocurrió ningun conflicto que llevara al fin del proyecto.

Otro detalle es que apenas un par de semanas antes de su fin, acababan de integrar al programa al comediante El Cojo Feliz, pero parece ser que no lograron cumplir las expectativas en el corto tiempo que restaba.

“Quiero decirles también que no existe un villano en esta historia. El mundo del entretenimiento se mueve así. Y aunque estoy muy acostumbrada a este tipo de golpes, Ya Párate tiene un lugar muy especial en mi corazón”, admitió.

Agregó: “Sin duda, no ha sido fácil recibir esta noticia y todavía me está costando acostumbrarme de nuevo. Pero confío profundamente en los procesos de la vida. Confío en que todo va a estar bien”.

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