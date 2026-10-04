Después de más de dos meses de convivencia, estrategias, alianzas y eliminaciones, este domingo 4 de octubre llega la esperada gran final de La Casa de los Famosos México 2026.
Sólo cinco celebridades lograron superar todas las etapas del reality y ahora compiten por convertirse en el ganador o la ganadora de la cuarta temporada, además de llevarse el jugoso premio de 4 millones de pesos.
El desenlace de LCDLF México podrá seguirse en televisión abierta y plataformas digitales; en La Razón te contamos a qué hora puedes ver la transmisión.
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¿A qué hora ver la FINAL de La Casa de los Famosos México?
La transmisión especial de La Casa de los Famosos México 2026 comenzará con una pregala a las 7:45 de la noche (tiempo del centro del país) a través de ViX. Luego de esto, la gala principal arrancará a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX, donde se revelará el orden final de los participantes y se anunciará al campeón de la temporada.
Al concluir el programa, la postgala se emitirá alrededor de las 11:30 de la noche por ViX con las reacciones y momentos más destacados del cierre de la cuarta temporada.
¿Cómo votar por tu favorito o favorita de La Casa de los Famosos México 2026?
Las votaciones se realizan a través de la plataforma oficial habilitada por la producción del reality solamente durante las galas. Recuerda que con cada dispositivo se puede realizar un voto, pero con ViX Premium tienes hasta 10 votos diarios. Vota aquí.
Como cada temporada, el público es el encargado de decidir quién gana la competencia mediante sus votos, por lo que cada apoyo resulta clave en la definición del resultado final de La Casa de los Famosos México 2026.
Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz se disputarán esta noche el gran premio.
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