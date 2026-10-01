El túnel del amor es un reality show que se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del año pues 20 participantes deberán enfrentarse a dinámicas y retos muy sensuales que encenderán la temperatura y generarán mucho drama.

La producción de ViX y UniMás ya confirmó las fechas de estreno y las plataformas donde se podrá seguir desde México; si no quieres perderte este programa, descubre en La Razón todos los detalles.

¿Dónde ver desde México El túnel del amor, el reality?

Los seguidores de El túnel del amor podrán disfrutar del programa en dos modalidades, según como se desee ver.

Desde el 25 de septiembre de 2026, el reality está disponible en ViX Premium, la plataforma de streaming que ofrece acceso a la convivencia completa, sin interrupciones y sin censura mediante su plan de pago. Los nuevos episodios se publican cada viernes.

Si deseas ver el programa en televisión abierta, la gala de estreno se transmitirá el 26 de octubre de 2026 a través de UniMás, con un formato adaptado para todas las audiencias, es decir, sin escenas explícitas o subidas de tono.

Participantes del reality El túnel del amor

20 competidores, entre actores, influencers y deportistas de diversos países, se aventuran para encontrar a su pareja ideal en El túnel del amor. Ellos son:

Gustavo Venditti

Agustín Saquilan

Camilo Andrés Castellón

Juan Camilo Castellón

Edgar Rivera

Wilfredo Mathews

Victor Cabarca

Aldair Sandoval

Iván Flores

Youssif Eljure

Mary Ann Cabrera

Darian Castillo

Paola Cabrera

Fernanda Fregoso

Natalie Martínez

Anamar Pérez

Leslie De Los Reyes

Brenda López

Stephanie Vidal

Paola Arenas

Irazu Rangel

Lorena Schutte

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