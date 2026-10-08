Presunta suicida de NL, alcoholizada

LA FISCALÍA General del Estado de Nuevo León confirmó que Cinthia Tamez Rivera, conocida en redes sociales como Cindy, se encontraba molesta y había consumido alcohol momentos antes de asesinar a sus tres hijos menores de edad y a su pareja, y posteriormente quitarse la vida, además de presentar restos de clonazepam en su organismo.

En conferencia de prensa, el fiscal general, Javier Flores Saldívar, mencionó que, tras realizar entrevistas a testigos, un menor de 14 años que sobrevivió a los hechos mencionó que, tras salir de su departamento y encontrar a la mujer, le preguntó por qué asesinó a sus hijos y a su pareja, a lo cual contestó que “porque estaba molesta”.

“Tenemos la entrevista de un adolescente que nos refiere la forma en la que más o menos, cronológicamente, acontecieron los hechos: vio a la señora y le preguntó por qué había hecho eso, manifestó que estaba enojada y se retiró”, señaló el fiscal.

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Respecto al cateo realizado en una vivienda vinculada al adolescente sobreviviente, las autoridades señalaron que no se localizaron indicios relevantes para el esclarecimiento del caso. Durante la diligencia, únicamente fueron aseguradas algunas dosis de droga y dos vehículos tipo RZR.

Las autoridades también informaron que, un día antes de la tragedia, la familia había convivido y bebido con amigos en un río y posteriormente se dirigieron a su domicilio, donde ocurrieron los hechos.