Caen dos jóvenes por intento de robo en la Cuauhtémoc, CDMX

El operativo de respuesta rápida e intervención en campo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos jóvenes señalados por intentar despojar de sus pertenencias a una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc.

La intervención policial ocurrió tras un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Norte, el cual alertó a los agentes sobre una tentativa de asalto en la intersección de la calzada La Viga y la calle Esperanza, en la colonia Esperanza.

Al arribar al sitio, la víctima explicó que los dos sospechosos se aproximaron para asaltarla. Sin embargo, la rápida reacción de varios vecinos impidió el atraco, lo que obligó a los agresores a huir a bordo de una motocicleta con rines de colores naranja y rojo.

Con el apoyo del monitoreo del C2 Norte, los efectivos de la SSC dieron seguimiento a la ruta de escape y ubicaron a los imputados en la calle Chimalpopoca, donde se encontraban en un puesto de bebidas alcohólicas.

En el punto de localización, los oficiales procedieron a realizar una revisión preventiva. Al cotejar la información de la motocicleta utilizada para la fuga, el sistema confirmó que el vehículo contaba con un reporte de robo activo.

Ambos detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente junto con la unidad asegurada. La autoridad ministerial definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación por el delito de tentativa de robo y posesión de vehículo robado.

Las primeras indagatorias de la policía capitalina relacionan a este par de individuos con otro atraco reciente cometido contra un transeúnte en la colonia Viaducto Piedad, dentro de la alcaldía Iztacalco.

En ese hecho anterior, ocurrido entre las calles Santa Anita y Marcos Carrillo, uno de los jóvenes habría amenazado a un peatón con un arma de fuego para quitarle sus pertenencias, mientras el otro lo esperaba en la motocicleta para facilitar la huida.

Asimismo, la base de datos de la corporación reveló que uno de los detenidos cuenta con un antecedente penal e ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo, registrado durante el año 2025.

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JVR