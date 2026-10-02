Sheinbaum: Nunca más una represión del estado a un movimiento social

Al cumplirse este viernes 58 años de la Masacre de Tlatelolco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su negativa a que vuelva a ocurrir una represión por parte del gobierno contra alguna movilización social.

Claudia Sheinbaum Pardo inició su conferencia de prensa con la consigna “2 de octubre no se olvida” y recordó que al inicio de su sexenio, en 2024, se publicó un comunicado en el Diario Oficial de la Federación para reconocer la responsabilidad del Estado en los hechos cometidos en contra de los estudiantes que se movilizaron en 1968.

“Recordamos uno de los episodios más dolorosos de la historia de México: La represión a un movimiento estudiantil en la Plaza de Tlatelolco. Les recordamos que hace 2 años, cuando entramos al gobierno, leímos un comunicado que después fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en donde se reconoce que el principal responsable es el que entonces era comandante de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República entonces, Gustavo Díaz Ordaz”, rememoró.

Sheinbaum Pardo reafirmó solidaridad con las personas y familiares que enfrentaron aquel episodio y subrayó que un hecho así no deberá repetirse.

“Entonces nuestra solidaridad siempre a quienes vivieron ese momento, a sus familiares y nunca más. Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, dijo.

Te puede interesar:

- Conmociona ataque de 2 exalumnos en escuela de Coahuila; advierten imitación

- En fiscalías, más gasto, menos investigaciones... y rezago aumenta 10.4%

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR