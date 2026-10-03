Bloque negro incendia Palacio de Gobierno en Cuernavaca durante marcha del 2 de octubre.

Integrantes del “Bloque Negro” causaron destrozos e incendiaron una estructura del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, Morelos, durante una movilización convocada para conmemorar el aniversario de la matanza de Tlatelolco.

La marcha del 2 de octubre, organizada por colectivos y jóvenes de la entidad, partió desde la Glorieta de Tlaltenango con destino al Centro Histórico de la capital morelense. La marcha sumó a su causa original la exigencia de justicia por crímenes recientes cometidos contra la juventud local.

Durante el recorrido por la zona centro, manifestantes provistos de mazos y martillos derivaron actos vandálicos contra diversos inmuebles públicos y sucursales bancarias, además de sostener un conato de bronca con vecinos del primer cuadro.

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@politicomx 🚨 Prenden fuego a Palacio de Gobierno de Morelos durante marcha del 2 de octubre 🔥 Integrantes del bloque negro vandalizaron y prendieron fuego al Palacio de Gobierno de Morelos durante la marcha del 2 de octubre en la entidad. Manifestantes pintaron y prendieron fuego a las tablas de triplay colocadas en las ventanas del recinto para evitar que se rompieran las ventanas. Sin embargo, lograron retirarlos y causar daños al interior. #noticias #parati #morelos #2deoctubre ♬ sonido original - PolíticoMX

A pesar de que las autoridades colocaron tablas de madera para resguardar las ventanas del Palacio de Gobierno, ubicado en la Plaza de Armas, los inconformes prendieron fuego hacia el interior de las oficinas. El personal administrativo no sufrió lesiones, ya que la evacuación del edificio ocurrió horas antes de la llegada del contingente.

Durante el ataque al recinto estatal, integrantes de la protesta realizaron pintas y pegaron fichas de búsqueda en la fachada. En la misma zona, con el uso de mazos y martillos, derribaron las letras turísticas instaladas por la administración de la gobernadora Margarita González Saravia frente al Palacio de Cortés.

La violencia de la movilización también alcanzó la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde manifestantes lanzaron piedras, palos e intentaron prender fuego a la madera de protección en puertas y ventanas. De igual forma, en distintas instituciones bancarias ubicadas en el primer cuadro de la ciudad se registró la rotura de cristales.

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JVR