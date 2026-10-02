¿Qué le pasó a Alma de la Rosa y a Cristo Morales de Gamavisión tras ser atropellados?

En redes sociales, se hizo viral el video donde la reportera Alma de la Rosa y el camarógrafo Cristo Morales del canal regiomontano Galavisión sufrieron un accidente cuando fueron atropellados mientras realizaban la cobertura de la caída de un arlbol en una vialidad.

Los hechos ocurrieron en la avenida Morones Prieto en Monterrey, Nuevo León y circulas las terribles imágenes de cuando una persona en una camioneta pierde el control e impacta contra los periodistas.

🔴🚙 Un automovilista embistió a una reportera y un camarógrafo que se encontraban en una transmisión televisiva para reportar las afectaciones que han dejado las fuertes lluvias en Monterrey, Nuevo León.



Los lesionados son la reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo… pic.twitter.com/TmEV8UraDq — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 2, 2026

Aturdido, el conductor del programa Mario Gámez pidió la ubicación exacta para enviar a los servicios de emergencia. Posteriormente, mostraron que Alma pudo entrar a una ambulancia con su propio pie, mientras que Cristo tuvo que ser trasladado con una camilla que inmovilizó su cuello.

¿Qué le pasó a Alma de la Rosa y a Cristo Morales de Gamavisión tras ser atropellados?

A través de sus redes sociales, Mario Gámez realizó una serie de videos en los que buscó actualizar el estado de salud de los colaboradores del noticiero de la mañana en donde conduce.

De este modo, el conductor reveló cómo se encuentran Alma y Cristo tras el impacto. “Mis dos compañeros están muy bien. Golpeados, lastimados, asustados, pero no hay lesiones de gravedad por el incidente. Me acaban de informar que lo que pensaban que era una fractura en el tobillo de Cristo no es así”, contó.

“Sí hay lesiones, pero no de consideración”, agregó tras explicar que ambos ya fueron sometidos a varios estudios médicos para determinar si sería necesario algún tratamiendo más delicado para asegurar la salud de los afectados.

En ese sentido, el presentador compartió un par de videos en los que aparece con Cristo Morales y Alma de la Rosa. Conversa con ambos y muestra que se encuentran en camillas del hospital; el camarógrafo aparece cubierto por una sábana y acostado.

Por su parte, Alma se encuentra sentada con su bata de hospital, quien contó que lleva 35 años como reportera. “Estoy policonfundida, pero gracias a Dios... No había visto las imágenes, pero me las imaginaba. Nada más que agradecida con Dios, con la vida”,declaró ella.

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