Manifestantes encapuchados prendieron fuego a las protecciones colocadas en el Palacio de Gobierno de Morelos, en Cuernavaca, durante la movilización por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968.

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes 2 de octubre en la Plaza de Armas, donde integrantes de la marcha llegaron hasta el inmueble que alberga las oficinas del gobierno estatal. En medio de los disturbios, un grupo de personas encapuchadas comenzó a golpear y retirar las estructuras que protegían las ventanas del edificio.

Posteriormente, los manifestantes prendieron fuego a parte de los tapiales colocados en el exterior del Palacio de Gobierno, mientras se registraban daños en los accesos y ventanas del inmueble.

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De acuerdo con reportes sobre lo ocurrido durante la movilización, también fueron lanzados objetos y artefactos hacia el edificio, además de que algunas ventanas del primer piso fueron vandalizadas.

⭕ Prenden fuego a Palacio de Gobierno de Morelos durante marcha del 2 de octubre



Un grupo de manifestantes encapuchados pertenecientes al denominado bloque negro vandalizó y prendió fuego a la fachada e instalaciones del Palacio de Gobierno de Morelos durante el desarrollo de… pic.twitter.com/wZT356aPmd — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 3, 2026

Fuego en el Palacio de Gobierno

Imágenes difundidas durante la protesta muestran el momento en que las llamas alcanzaron las protecciones instaladas frente a las ventanas del inmueble, mientras los manifestantes permanecían en la zona.

El fuego se registró en medio de una serie de actos de vandalismo contra edificios ubicados alrededor de la Plaza de Armas de Cuernavaca.

Reportes de la jornada también señalaron que se registró fuego al interior de una oficina del Palacio de Gobierno, además de vidrios rotos, pintas y daños en distintas áreas del inmueble.

La movilización formó parte de las protestas realizadas este 2 de octubre en distintas entidades del país para conmemorar el 58 aniversario de los hechos ocurridos en Tlatelolco en 1968.

En Cuernavaca, la concentración avanzó hacia la Plaza de Armas, donde se registraron los enfrentamientos y daños al inmueble gubernamental.

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MSL