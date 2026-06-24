Ve Ebrard como peor escenario para T-MEC que sólo siga 10 años

El 1° de julio será la fecha clave para conocer la postura del presidente Donald Trump sobre si renueva el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más o sólo se mantiene por una década con revisiones anuales, actualmente, el “peor escenario” y el que han reiterado las autoridades de EU es que el acuerdo siga por 10 años, es decir, no finalizaría, afirmó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE).

“El día 1° de julio, nosotros vamos a entregar la carta de la Presidenta Sheinbaum que dice que México quisiera que esto se extienda 16 años. Desde luego que es lo que a nosotros nos interesaría. Vamos a ver qué dice Estados Unidos… Si alguna de las partes no lo hiciera, vamos a suponer que Estados Unidos diga no, yo no quiero que sean 16 años. ¿Qué pasa con el tratado? Sigue vigente 10 años. O sea, tu peor escenario es que siga a 10 años”, indicó en entrevista con medios de comunicación.

El dato: En 2025, las exportaciones de bienes estadounidenses a México ascendieron a 338 mil mdd, un incremento de tres mil 900 mdd, o un alza de 1.2% más que en 2024.

Así como lo mandata el capítulo 34.7 del T-MEC, el primer día de julio, los tres países comunicarán su intención de renovar o no el acuerdo, a través de una carta que debe ser firmada por cada jefe de Estado; ante ello, Ebrard Casaubón destacó que en caso de que alguno de los socios no desee el acuerdo por 16 años, automáticamente se entiende que sólo tendrá vigencia hasta 2036 y con revisiones anuales, “¿cuáles son las opciones? Son esas dos”.

El funcionario sostuvo que el único reto que tiene México respecto al

T-MEC es “sobrevivir” al proteccionismo estadounidense, ya que cuando asumió la presidencia Donald Trump hubo un cambio en la política comercial, lo que generó que ya no se perciba al mundo como de libre comercio. Y hasta la fecha, el país lo ha logrado, pues actualmente, es la única nación que exporta sin pagar aranceles elevados.

85 por ciento de exportaciones es enviado bajo el T-MEC

“El reto es que tenemos un gobierno en EU que tiene una idea del mundo que no es el libre comercio. Y la proeza mexicana es sobrevivir a las actuales relaciones comerciales que en buena medida se basan en ese concepto, en la nueva etapa que es muy proteccionista. Hasta hoy lo estamos logrando. Nadie está mejor que México. Somos el exportador número uno que paga menos aranceles. Entonces, ahora nuestra meta será algo similar en esta nueva etapa”, destacó.

El funcionario descartó la “hipótesis” de que alguno de los tres países busca retirarse del T-MEC, “no existe”, porque las negociaciones siguen y de no querer continuar tanto Estados Unidos, Canadá o México debían notificar desde hace seis meses, “eso ya no ocurrió”. Y el 1 de julio es para ver si hay renovación o no.

95 mil 600 mdd, monto del comercio de servicios México-EU

Planteó que, en caso de que no se dé la renovación por 16 años, se fijaría como fecha de expiración el 2036; no obstante, recordó que México aún tiene programada, el 20 de julio, la tercera ronda bilateral con Estados Unidos; en caso de que el acuerdo no se extienda, esa reunión servirá para determinar cómo se realizarán las revisiones periódicas, porque muchos de los cambios que el principal socio comercial de México ha pedido, llevan años en realizarse y si no se tiene claridad, se generaría más incertidumbre.

“¿En dónde estaría el asunto clave, lo importante, si el presidente Trump dice: nosotros preferiríamos que fuera sólo 10 años en lugar de 16 años y cada año hacemos una revisión? La cuestión es cómo va a ser esa revisión, porque si no, puedes generar mucha incertidumbre. O sea, ¿qué vas a revisar? Ni modo que cada año estemos en conversaciones cuatro veces, tenemos que acotar, precisar qué se entiende por esa revisión”, indicó.

El Tip: El T-MEC sustenta el comercio de bienes y servicios de EU dentro de la región, que asciende a casi dos billones de dólares, con normas sujetas a solución de controversias.

Sostuvo que si son determinadas revisiones anuales es necesario abordar cómo va a funcionar, porque los cambios en reglas de origen no pueden realizarse en un año, implican mayor tiempo, o si se quiere que el acero que se utiliza en la fabricación de mercancías sea producido en Norteamérica, “eso te va a llevar varios años, no los puedes hacer dentro de un año, la materia de cómo va a hacer ese proceso durante esos 10 años es algo que tendríamos que discutir”.

Ebrard Casaubón señaló que Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha dicho en varias intervenciones que Estados Unidos no buscaría la extensión de 16 años; sin embargo, aseguró que México esperará las comunicaciones oficiales el 1° de julio sobre las intenciones del gobierno estadounidense.

“Ellos no piensan en una extensión automática de 16 años. Eso ya lo ha dicho en muchos foros. Pero vamos a esperar el día primero para ver cuál es la comunicación oficial, pero para que lo tengan claro, son las dos previsiones que están pactadas en el tratado… Hay dos caminos previstos. Uno, que se extienda a 16 años, en cuyo caso ahí inicias la revisión del tratado para estar vigente 16 años o si prefieres que esté vigente 10 años con una revisión periódica de cada año. En cualquiera de los dos casos, el tratado sigue vigente, 16 o 10 años”, puntualizó el funcionario.

El secretario de Economía también destacó que, además de la carta que cada Estado enviará con la decisión sobre el tratado comercial, también se realizará la primera reunión trilateral entre los socios miembros, “el primero de julio vamos a tener una reunión virtual. Tu servidor, el embajador Greer y por primera ocasión, porque así lo manda las disposiciones del tratado, la parte canadiense”, reiteró.

Asimismo, dijo que la reunión del 1° de julio se realizará virtual debido a que tanto Jamieson Greer como Dominic LeBlanc, sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, tienen ocupadas sus agendas y ante la imposibilidad de no poder cambiar la fecha se acordó la reunión de esa manera, y descartó que la relación trilateral se esté enfriando, “estamos en conversaciones y va a participar Canadá también”.