Reunión con EU sobre el T-MEC fue “muy buena”

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos, en el marco de la revisión del Tratado Comercial junto a Canadá (T-MEC), concluyó de manera muy positiva.

Además, confirmó que el próximo 1 de julio se llevará a cabo una reunión entre los tres países norteamericanos, en la que sólo participarán los secretarios de Economía de cada nación. Posteriormente, entre el 16 y 20 de julio se celebrará otra conversación en México.

El Tip: La primera reunión formal donde participarán los tres países involucrados en el T-MEC ocurrirá el próximo 1 de julio, cuando se decidirá la continuidad del tratado.

“El primero de julio lo más probable es que haya una reunión virtual de Canadá, Estados Unidos y México con los secretarios de economía o sus correspondientes en cada uno de los países. Y de todas maneras, el 16 o 20 de julio hay una reunión aquí en México para continuar con las conversaciones”, declaró.

También manifestó desacuerdo con hacer a un lado a Canadá y que ahora el tratado se haga por separado de manera bilateral y confió en que es una postura que comparten los tres socios comerciales, por los beneficios que trae a la competitividad de la región frente a otras, como el mercado asiático.

10 años, extensión mínima del T-MEC tras revisión

“Puede haber una posición particular en este momento del gobierno de EU, pero tiene muchísimas ventajas competitivas frente a otras regiones del mundo. Mantener el tratado de América del Norte, pues evidentemente da a los tres países mayor competitividad frente a China, por ejemplo, o a otras regiones del mundo”,

Además, refirió que emprender cualquier cambio al T-MEC sería complejo, porque tendrá que pasar por la aprobación de los congresos de los tres países.

No obstante, comentó que se ha trabajado de manera cercana en la relación con la administración canadiense.

“Nosotros hemos fortalecido la relación con Canadá. Hay inversiones de empresarios canadienses en México, pero además el comercio se está fortaleciendo. Canadá va a ser una inversión muy importante, por ejemplo, en el puerto de Altamira, en Tamaulipas. Y esto va a permitir que haya mucho más comercio vía marítima entre Canadá y México en ambos sentidos”, dijo.