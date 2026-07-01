‘Alito’ Moreno asume tercer periodo en la COPPPAL; se mantiene desde 2019

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rindió protesta como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) para el periodo 2026-2030, con lo que se mantendrá por un tercer periodo consecutivo al frente del organismo internacional que preside desde 2019.

”Alito” Moreno también acumula siete años como presidente nacional del PRI. En agosto de 2024fue reelecto para un periodo estatutario de cuatro años, que concluye en 2028.

Sin embargo, tras la reforma a los estatutos del partido aprobada en la XXIV Asamblea Nacional y posteriormente validada por el Tribunal Electoral, quedó habilitada la posibilidad de buscar una nueva reelección, por lo que podría mantenerse al frente del PRI hasta 2032 si vuelve a competir y resulta electo.

XLIII reunión plenaria de la COPPPAL, el 1 de julio de 2026. ı Foto: X, @alitomorenoc

‘Alito’, al frente de la COPPAL hasta 2030

Con su toma de protesta en la COPPPAL para el periodo 2026-2030, el senador priista consolidó también su permanencia al frente del organismo multilateral que reúne a 75 partidos políticos de 30 países de América Latina y el Caribe y que, de acuerdo con el propio dirigente, tiene vínculos con más de 500 partidos políticos de distintas regiones del mundo.

Durante la XLIII Reunión Plenaria de la COPPPAL, celebrada en la antigua sede del Senado de la República, Alejandro Moreno agradeció el respaldo de los partidos integrantes del organismo y aseguró que continuará defendiendo “la democracia, la libertad, el respeto al Estado de derecho y la defensa de las instituciones”.

En su discurso, lanzó fuertes críticas contra Morena y sostuvo que “la llegada de Morena al poder no fue un triunfo de la democracia, sino fue el resultado de una operación ilegal estructurada, una estructura criminal que llegó al gobierno de la mano del crimen organizado”.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente de la COPPPAL. ı Foto: Cuartoscuro

También afirmó que el partido gobernante “selló un pacto explícito de impunidad y complicidad con los cárteles del crimen organizado para asaltar el poder y dinamitar el proceso político democrático de México”.

El también senador aseguró que México atraviesa “los momentos más oscuros de su historia”, y afirmó que acudió al encuentro internacional para denunciar la situación que, dijo, enfrenta el país.

“Vengo aquí a romper con el cerco de la propaganda oficial, a denunciar con toda determinación, categoría, sin metáforas y sin titubeos la realidad que vive este narco gobierno en México, que hoy intentan ocultar. México se ha convertido en un narcoEstado” Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI



Asimismo, responsabilizó al expresidente Andrés Manuel López Obrador del deterioro institucional del país al afirmar que “el cinismo, la corrupción y la violencia criminal se mudaron al Palacio Nacional de la mano del cínico, corrupto y narco presidente Andrés Manuel López Obrador”.

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cehr