Amaga con denunciar a Claudia “por difamación”

Alejandro Moreno dijo que denunciará a la Presidenta en México y a nivel internacional porque, en lo que consideró un claro acto de abuso de poder, lo acusó falsamente, dijo, de corrupción y lavado de dinero.

“Eso es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama”, le expresó a la titular del Ejecutivo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

De manera categórica, el senador y dirigente nacional del tricolor precisó que jurídicamente ha demostrado, con la ley en la mano, que su patrimonio es lícito y transparente.

8 hectáreas de terreno fueron expropiadas por el gobierno de Campeche

El líder priista puntualizó que el máximo órgano judicial ya sentenció a su favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito y señaló que las “mentiras y calumnias” de la Presidenta Claudia Sheinbaum “no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado”.

En ese sentido, expuso que lo verdaderamente insultante es que, cuando se trata de señalamientos probados contra los “narcopolíticos” de su partido, Morena, como el corrupto, cínico, de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo que ‘no hay pruebas’”.

El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), afirmó que “como la pandilla de corruptos, Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán, que han saqueado al pueblo de México”.

Moreno Cárdenas severó que, con ello se “confirma lo que hemos denunciado: ustedes están instaurando en México una narcodictadura terrorista y comunista, como en Venezuela”.

El Presidente del CEN del PRI sostuvo que “todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal. Activan todo el aparato gubernamental de propaganda para hablar de otros temas y no de los que verdaderamente los exhiben”.

Por ello, ratificó Moreno Cárdenas que tomó la decisión de interponer una denuncia: “vamos a proceder legalmente, porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México”.

