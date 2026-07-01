Marcos Ramos, periodista en Chiapas, sufre agresión a balazos

Marcos Ramos, periodista en Chiapas, resultó lesionado tras un ataque armado ocurrido en Cintalapa, tras transmitir los festejos por el triunfo de México ante Ecuador en el Mundial.

Por dicha agresión, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que abrió una investigación y desplegó un grupo especial para esclarecer el caso y dar con los responsables.

De acuerdo con la dependencia, el comunicador recibió atención médica y su estado de salud se reporta como estable.

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Asimismo, señaló que se le otorgaron las medidas precautorias necesarias para garantizar su seguridad y que, debido a su profesión, las investigaciones contemplarán todas las líneas que el caso amerite.

Como parte de las acciones ministeriales, el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó la intervención de un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y peritos especializados para realizar las diligencias correspondientes y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

“Les aseguro que no habrá impunidad en estos lamentables sucesos y los responsables enfrentarán la justicia; en las próximas horas estaremos informando los avances de las indagatorias”, escribió en sus redes sociales.

Texto en redes sociales. ı Foto: Especial.

De acuerdo con registros de organizaciones nacionales e internacionales, desde el año 2000 al menos 174 periodistas han sido asesinados y 33 permanecen desaparecidos, mientras que la mayoría de los casos continúa sin resolverse.

En meses recientes, al menos 12 periodistas fueron asesinados y uno más fue desaparecido, según un cruce de datos de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas.

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FGR