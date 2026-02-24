En 5 estados reportan 8 ataques a la prensa

Periodistas, ayer, en la cobertura de la llegada de Nemesio Oseguera a la FGR, en captura de video.

Periodistas fueron atacados en medio de bloqueos y enfrentamientos tras la caída de El Mencho; en Jalisco, un reportero sobrevivió a un ataque armado al cubrir los hechos.

La organización Artículo 19 documentó ocho agresiones contra la prensa durante la jornada de bloqueos y hechos violentos registrados este domingo 22 de febrero en diversas entidades del país.

El dato: La organización civil Artículo 19 monitorea la jornada de violencia del CJNG, por lo que llamó a los periodistas a contactarlos en sus redes en caso de ser agredidos.

De acuerdo con la organización, las agresiones ocurrieron en Guanajuato, 2; Jalisco, 2; Tamaulipas, 2; Michoacán, 1 y Sinaloa, 1; y estarían vinculadas a grupos del crimen organizado o a sujetos desconocidos. Una agresión en Nayarit aún no ha concluido su proceso de documentación.

Artículo 19 recordó que el periodismo cumple un rol vital al informar a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones conscientes sobre su propia seguridad, y subrayó que, en contextos de alto riesgo, las autoridades federales y estatales tienen la obligación de garantizar la protección de periodistas y generar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de expresión y de información.

En este contexto, el periodista Otoniel Martínez, de Noticias en Jalisco, relató a La Razón cómo vivió la violencia desatada tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Martínez explicó que, este domingo, mientras cubría dos eventos en la Glorieta de los Niños Héroes —un medio maratón internacional con más de 23 mil participantes y una jornada de colectivos de búsqueda—, comenzaron a circular rumores sobre un operativo en el municipio de Tapalpa, a 140 kilómetros de Guadalajara.

Minutos después, los reporteros observaron la movilización de ambulancias y patrullas, así como las columnas de humo provocadas por los narco bloqueos en distintos puntos del estado: “Guadalajara se convirtió en una ciudad fantasma”.

Alrededor del mediodía se confirmó que el operativo en Tapalpa derivó en la captura del líder criminal, lo que detonó bloqueos, quema de vehículos y abandono de tráileres en avenidas principales.

Tras concluir una cobertura en un punto donde las fuerzas federales levantaban vehículos incendiados y trasladaban detenidos, Martínez y su colega decidieron dirigirse al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de que autoridades informaran que operaba con normalidad.

Sin embargo, a seis kilómetros del aeropuerto, cuatro sujetos encapuchados y armados cerraron la carretera y obligaron a los automovilistas a desviarse: “Pensamos que eran policías protegiendo la circulación, pero no. Eran cuatro sujetos encapuchados con pistola en mano”.

Al intentar retirarse del lugar, escucharon al menos tres detonaciones. Una bala atravesó la ventanilla trasera izquierda de la camioneta, cruzó la lámina del vehículo y salió por el costado derecho.

“Sentimos cómo el vidrio se nos vino encima. Nuestra reacción fue agacharnos. Mi compañero no perdió el control y aceleró para alejarnos”, explicó.

Lograron refugiarse en el estacionamiento de un mercado, donde confirmaron que el disparo atravesó completamente la unidad. Pese al ataque, continuaron la cobertura hasta la medianoche.

Martínez señaló que, tras 24 horas de la reacción del grupo criminal, el “código rojo” seguía activo en Jalisco. Todos los eventos masivos fueron suspendidos, incluida la jornada de vacunación masiva contra el sarampión en la entidad.

Indicó que autoridades de los tres órdenes de gobierno estaban en una mesa de seguridad en la entidad y que, de manera preliminar, se reportaban al menos 25 detenidos, 11 agresiones directas, saqueos a tiendas y afectaciones al transporte.

Artículo 19 reiteró que, en escenarios como el descrito, el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para periodistas y evitar que la violencia se convierta en un obstáculo adicional para el derecho de la sociedad a estar informada.

Alma, periodista de un portal de noticias en Michocán, quien prefirió no dar su apellido por seguridad, dijo que, tras confirmarse la muerte del capo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación sabía que sus allegados responderían con una serie de acciones terroristas que tiene a los habitantes de varias zonas de México en tensión desde hace varios meses o años.

“La organización criminal empezó con ‘narcobloqueos’ en distintos puntos del sur de Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. Es cuando nosotros sabemos que algo va a ocurrir, tierra caliente no perdona y mucho menos si tu labor es informar, en este caso, mi compañero y yo fuimos bajados de nuestro vehículo, y eso es lo menor que puede ocurrir en este territorio”, explicó.

Ante la alarmante situación, dijo, el gobierno estatal suspendió el transporte en algunas zonas y las clases presenciales.

Los actos violentos se extendieron a los estados de Colima y Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California, Guerrero y Quintana Roo: “donde se reportaron bloqueos, incendios a vehículos y negocios, sucursales del Banco del Bienestar y, aunque hay hoy más calma, la gente sigue encerrada. Muchos compañeros han preferido no salir a campo”, dijo.

Sin extranjeros afectados: SRE

Por Yulia Bonilla

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró en un comunicado que ninguna persona extranjera ha sido reportada como afectada, derivado de los acontecimientos violentos que se desataron en varios estados del país, tras la muerte el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho.

“Hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada. No obstante, la Cancillería se mantiene alerta ante cualquier reporte o solicitud de apoyo que se requiera”, sostuvo.

De esta manera, afirmó que existen condiciones de seguridad dentro del país: “En México prevalece el Estado de derecho para salvaguardar la seguridad y el bienestar de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional”.

Por medio de una breve tarjeta informativa, la cancillería también envío un agradecimiento hacia las otras representaciones que han mostrado solidaridad con las Fuerzas Armadas: “La SRE se mantiene en contacto con las representaciones acreditadas en México y agradece las muestras de reconocimiento y solidaridad transmitidas hacia nuestras Fuerzas de Seguridad”, dijo, al replicar que se restableció la paz y la seguridad en las regiones afectadas,como lo informó la Defensa Nacional.