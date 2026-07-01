FGR procesa a cuatro detenidos por posesión de diésel automotriz

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José Lenin Sánchez Santos, Gerardo José Fuentes Santana, Gregorio Posadas Santiago y Luis Hernández Roldán por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de petrolífero, tras su detención en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia inicial, un juez de control resolvió iniciar el proceso penal contra los cuatro imputados, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, informó la FGR.

Según la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como parte de un operativo coordinado entre autoridades capitalinas y el Gabinete de Seguridad federal, aseguraron a los ahora procesados en calles de Azcapotzalco.

La #FGR a través de #FECOR, obtuvo vinculación a proceso para José “N”, Gerardo “N”, Gregorio “N” y Luis “N”, por su posible participación en el delito de posesión ilícita de petrolífero. Fueron detenidos en la alcaldía Azcapotzalco, en la #CDMX, cuando valiéndose de una… pic.twitter.com/bPpjlizEoh — FGR México (@FGRMexico) July 1, 2026

En el sitio, los agentes detectaron que los detenidos presuntamente utilizaban una manguera conectada a un tractocamión y dos contenedores con capacidad de 33 mil 500 litros cada uno para llenar un bidón. Además, localizaron otros seis recipientes de plástico transparente con capacidad de 50 litros y uno más de 30 litros que contenían un líquido translúcido.

Los peritajes realizados por la autoridad establecieron que la sustancia asegurada correspondía a diésel automotriz, por lo que las cuatro personas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó los datos de prueba ante el órgano jurisdiccional. Con esos elementos, el juez determinó la vinculación a proceso por el delito de posesión ilícita de petrolífero.

Golpes al huachicol

En días pasados se realizó un fuerte golpe al tráfico de huachicol luego de dos cateos en predios ubicados en Reynosa, Tamaulipas, los cuales dejaron más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo asegurados, dos personas detenidas y una estructura de saqueo que incluía vehículos, contenedores, bombas, mangueras y documentos bajo revisión federal.

Durante los operativos, agentes federales localizaron un millón 200 mil litros de combustible, 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores para arma de fuego, 12 cartuchos útiles y documentación diversa. Ahí también detuvieron a dos personas, cuya situación jurídica quedó bajo responsabilidad del Ministerio Público Federal.

Elementos resguardan un predio tras el hallazgo del hidrocarburo, el miércoles ı Foto: Especial

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