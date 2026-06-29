FGR rescata a leones, un tigre y un jaguar tras cateo en San Luis Potosí

Tras un cateo a un inmueble ubicado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, autoridades federales y estatales hallaron a dos leones africanos, un coyote, un jaguar y un tigre de bengala.

Durante el operativo, fueron detenidos y vinculados a proceso Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N” por su posible participación en la posesión de vehículos robados, mercancía robada y asociación delictuosa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, mientras que un juez de control fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Un ejemplar de tigre de bengala asegurado tras cateo en San Luis Potosí. ı Foto: FGR

De acuerdo con la FGR, la investigación inició con la denuncia de la apoderada legal de una empresa transportista por el robo de neumáticos que viajaban en un tractocamión, a partir de la que se realizó el cateo al inmueble ubicado en una calle de terracería sin número, en la colonia Los Gómez.

En ese punto, las autoridades aseguraron mil 781 neumáticos, 17 camionetas, 41 automóviles, 17 tractocamiones, ocho plataformas y 11 motocicletas, además de un dispositivo electrónico, dos contenedores, nueve cajas secas, tres grúas, un razer, dos pipas, una aplanadora y tres dollys.

Para alterar números de identificación vehicular, el personal federal encontró dos dados numéricos, 79 dados alfanuméricos, placas de producción y un grabador de video digital. El predio revisado tiene una superficie aproximada de 29 mil 667.42 metros cuadrados y también quedó bajo resguardo ministerial.

También localizaron animales en taxidermia, entre ellos dos osos, un chivo berberisco, una cabeza y piel de oso.

En el operativo participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal,

Frenan traslado ilegal de miles de huevos de tortuga golfina

Más de 11 mil huevos de tortuga marina golfina quedaron bajo revisión oficial en Colima, después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detectaron su traslado ilegal en un punto de seguridad instalado en la localidad de Estapilla, municipio de Colima.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que su Oficina de Representación en el estado emitió un dictamen técnico de identificación de daños en materia de recursos marinos por 11 mil 175 huevos de tortuga golfina, especie identificada como Lepidochelys olivacea.

Detienen a persona que transportaba 11 mil 175 huevos de tortuga marina, en Colima. ı Foto: Profepa

El cargamento salió de Michoacán y viajaba en cinco cajas de cartón y tres costales, de acuerdo con la información oficial. Tras la revisión, autoridades federales remitieron al hombre que los llevaba ante la FGR por delitos contra la biodiversidad.

Con apoyo de la Defensa, personal de la Profepa y de la FGR cuantificó el material asegurado y documentó su condición para integrar el dictamen correspondiente. La autoridad ambiental también prevé emitir en los próximos días un documento sobre reparación del daño.

Para reducir la afectación, Profepa recomendó la siembra de los huevos, debido a que existe un periodo breve en el que todavía pueden resultar viables para eclosionar. La dependencia precisó que ese resultado no puede asegurarse, ya que se desconoce cuánto tiempo permanecieron fuera del nido y bajo qué condiciones ocurrió el traslado.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr