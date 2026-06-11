FGR asegura tigre de bengala y fauna silvestre en domicilio de Zapopan

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró un ejemplar de tigre de bengala, dos loros reales, un perico dorado, un cocodrilo moreletii y una pitón bola durante un cateo realizado en una vivienda del fraccionamiento Valle Real, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la dependencia, la diligencia se derivó de una denuncia recibida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco, en la que se reportó la presencia de fauna silvestre considerada en riesgo dentro del inmueble.

Tras recibir el aviso, autoridades ambientales dieron vista a la Fiscalía Federal en la entidad y solicitaron el inicio de las investigaciones correspondientes, así como la ejecución de una diligencia ministerial en el domicilio señalado.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, solicitó la orden de cateo, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de peritos especializados y personal de la Profepa

La #FGR asegura fauna silvestre en peligro de extinción. Luego de una denuncia de la @PROFEPA_Mx, obtuvo orden de cateo en un domicilio ubicado en el municipio de #Zapopan, #Jalisco, donde se encontraban ejemplares considerados especies en peligro de extinción. Las autoridades… pic.twitter.com/kWBMwuhBJD — FGR México (@FGRMexico) June 11, 2026

Durante el operativo, las autoridades localizaron y aseguraron un tigre de bengala, dos loros reales, un perico dorado, un cocodrilo moreletii y una pitón bola, ejemplares que quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para determinar su estado de salud, procedencia y las condiciones en las que eran mantenidos.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Sin embargo, precisó que el Ministerio Público Federal continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos contra la biodiversidad y los que resulten.

El aseguramiento se produjo luego de una denuncia ciudadana sobre la presencia de especies exóticas y protegidas en una zona residencial de Zapopan. Las autoridades federales mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer el origen de los animales y verificar si se contaba con la documentación necesaria para acreditar su legal posesión.

La FGR señaló que las investigaciones continuarán conforme avancen las diligencias ministeriales relacionadas con este caso.

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MSL