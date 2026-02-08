Hidalgo avanza en la conservación del jaguar con programa de protección de fauna silvestre

Este 2026 se trabajará en la consolidación del Programa Estatal de Acción para la Conservación de Especies de Hidalgo (PEACEH): Jaguar y su Ecosistema, una estrategia del gobierno de Julio Menchaca Salazar que apuesta por la participación social, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia.

La conservación de la biodiversidad comienza cuando las comunidades se reconocen como parte viva de su territorio, explicó la titular estatal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath), Mónica Mixtega Trejo, quien a través de la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo (Coesbioh), busca que cada vez más comunidades se involucren en la preservación y protección de la vida silvestre.

“Tenemos jaguares en Hidalgo. Sin embargo, necesitan un espacio bastante importante territorialmente y no conocen fronteras. Entonces, por eso es importante estos corredores, donde conectamos territorio y conservamos precisamente estos espacios, con la finalidad de que la reproducción y la vida propia de estos animales sea lo mejor posible” Mónica Mixtega Trejo, titular de Semarnath



La titular de la Semarnath, Mónica Mixtega Trejo. ı Foto: Cortesía

A lo largo de los años se han registrado avistamientos de jaguar, por lo que aseguró que estos hechos confirman la vitalidad de los ecosistemas hidalguenses y reafirman que el felino más grande de América mantiene una presencia activa en los corredores bioculturales del estado.

Es por eso que el programa estatal busca convertirse en una herramienta viva de acción comunitaria, destacó. Además, dijo que la protección de la fauna silvestre requiere conciencia social, colaboración entre sectores y un compromiso real de quienes habitan los territorios donde convive el jaguar.

Explicó que desde 2025 se llevan a cabo talleres de concientización en escuelas de los municipios de Pacula y Jacala de manera paralela al monitoreo permanente mediante cámaras trampa instaladas en zonas estratégicas con registros de avistamientos.

Un ejemplar de jaguar, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cortesía

Con la implementación de esta estrategia en 2026, a través de talleres dirigidos a ejidatarios y ganaderos, se promueve el conocimiento para identificar y diferenciar ataques de jaguar, puma o perros ferales. De igual manera, se promueve la adopción de medidas preventivas como cercos vivos y la adecuada delimitación de espacios.

Con lo anterior, Hidalgo avanza hacia un modelo donde la conservación se construye desde las comunidades, demostrando que proteger la flora y la fauna es una responsabilidad compartida que transforma el presente y asegura el futuro.

