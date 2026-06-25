FGR cierra investigación contra Fernando Salgado; determina no ejercer acción penal

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal en contra del empresario Fernando Salgado Chávez, con lo que quedó concluida la investigación iniciada por la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada.

El expediente se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la que se formulaban señalamientos sobre presuntas actividades ilícitas. Sin embargo, tras el desarrollo de las investigaciones, la autoridad concluyó que no existen elementos probatorios suficientes para continuar con el procedimiento, por lo que resolvió cerrar el caso.

Durante el proceso, el nombre de Salgado Chávez apareció en una lista difundida públicamente en la que también figuraban diversos personajes vinculados con la actividad política, situación que generó atención mediática y debate en distintos sectores.

Entre las acusaciones contenidas en la denuncia se encontraban presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de armas, delitos fiscales y supuestos vínculos con grupos criminales.

Tras la determinación de la FGR, Fernando Salgado Chávez señaló que continuará defendiendo su reputación y afirmó que la resolución confirma la importancia de que las investigaciones se conduzcan con base en pruebas y conforme a los procedimientos legales, y no a partir de especulaciones o señalamientos sin sustento.

Con esta resolución, la Fiscalía dio por concluida la investigación y determinó no ejercer acción penal en contra del empresario.

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