Episcopado felicita a la selección mexicana por triunfo ante Chequia

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció la clasificación de la Selección Nacional a la siguiente fase de la Copa Mundial 2026 y llamó a no dejar fuera de la conversación pública la causa de las madres buscadoras durante los actos vinculados al torneo.

A través de un mensaje público, los obispos felicitaron a los jugadores, al director técnico, al cuerpo técnico y a quienes participaron en el avance del equipo mexicano, tras su “paso perfecto” hacia la siguiente ronda mundialista.

Por separado, la CEM señaló el esfuerzo de las madres buscadoras por visibilizar, en medio de los eventos del Mundial, la desaparición de sus hijos. “Queremos familias completas celebrando a México y jóvenes que realicen sus sueños sin que peligren sus vidas”, indicó.

Selección mexicana ı Foto: David Patricio

Según el Episcopado, el futbol puede reunir a personas de distintas edades, regiones e historias alrededor de un mismo ideal. La institución religiosa planteó que valores como disciplina, trabajo en equipo, perseverancia y confianza también resultan necesarios para enfrentar los retos del país.

Bajo ese contexto, los obispos señalaron que deseaban que la alegría expresada en las calles se tradujera en compromiso por México y en un motivo de esperanza para los más vulnerables.

Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general de la CEM pidieron que los acontecimientos recientes recuerden la unión entre alegrías y sufrimientos de los pueblos, además de llamar a la empatía, la solidaridad y el compromiso.

Antes de que comenzará el Mundial 2026, el CEM llamó a que la Copa del Mundo funcionara como un espacio de fraternidad, diálogo y paz, frente a un contexto nacional marcado por violencia, desapariciones, corrupción e injusticias.

México, había advertido en aquel momento, enfrenta rivalidades políticas, económicas, ideológicas y sociales, que afectan la convivencia pacífica. Ante ese escenario, la Iglesia católica planteó que esas divisiones pueden abrir espacios de encuentro si existe reconocimiento de la dignidad humana.

Los obispos de México reconocemos el logro de la Selección Nacional por su paso a la siguiente fase del #mundialdefútbol

Como mexicanos, compartimos los gozos y esperanzas, así como las tristezas y angustias de nuestro pueblo. No escapa a nuestra mirada el esfuerzo de las madres… pic.twitter.com/vi6hb9Euou — CEM (@IglesiaMexico) June 25, 2026

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LMCT