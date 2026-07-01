GN, pieza clave en estrategia de seguridad: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el séptimo aniversario de la Guardia Nacional (GN) con un mensaje de reconocimiento a la corporación, a la que ubicó como una pieza clave de la estrategia federal de seguridad y una de las apuestas centrales de su gobierno.

Desde Huehuetoca, Estado de México, la mandataria aseguró que la consolidación de esta institución forma parte de una política que combina atención a las causas, inteligencia, investigación y coordinación del Gabinete federal.

El Dato: La institución inició operaciones con 78 mil efectivos. Se espera que alcance 170 mil y disponga de 886 instalaciones en todo el país con el plan de consolidación.

Ante mandos militares y personal formado en el Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la GN representa “la recuperación de un principio histórico” y afirmó que la seguridad debe servir al pueblo, no a privilegios ni intereses particulares.

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La Presidenta pasó revista a las tropas del dispositivo de honores en el Campo Militar de San Miguel de los Jagüeyes, sede del séptimo aniversario de la corporación. Después encabezó la entrega de condecoraciones, distinciones y menciones honoríficas a personal de esa fuerza.

En el presídium también estuvieron el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el general Guillermo Briceño Lovera, comandante de la GN; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar). También asistieron autoridades estatales, civiles y del Gabinete federal.

Sheinbaum Pardo destacó la creación de la GN como respuesta del Estado a la demanda de seguridad y llamó “hazaña” a una corporación que, a siete años de nacimiento, cuenta con 125 mil elementos, 53 coordinaciones y 590 cuarteles.

Además, resaltó que esta institución tiene presencia en carreteras, comunidades, ciudades, instalaciones estratégicas, emergencias y desastres naturales. También afirmó que su fortaleza no depende únicamente de sus capacidades, sino de los valores que orientan su actuación.

Frente a la corporación, la mandataria vinculó el aniversario con los resultados de la estrategia de seguridad. “Los homicidios dolosos se han reducido en un 46 por ciento”, afirmó. La Presidenta atribuyó esa baja al trabajo conjunto de las instituciones del Estado mexicano y al compromiso de “miles de mujeres y hombres que sirven a la nación”.

Bajo el sol de la ceremonia castrense, Claudia Sheinbaum retomó la historia de la Guardia Nacional desde el siglo XIX.

Recordó que la primera corporación surgió en 1846, durante la invasión de Estados Unidos, y que sus integrantes representaban una visión republicana, liberal, federalista y democrática. “La Guardia Nacional de nuestro tiempo mantiene siempre esa convicción de servir con humildad, con respeto, con amor al pueblo y con amor a México”, señaló.

Sheinbaum Pardo cerró su mensaje con un llamado directo a quienes portan el uniforme. “Nunca olviden que servir al pueblo de México es el honor más grande al que puede aspirar una mujer o un hombre mexicano”, dijo. Luego remató con las arengas “¡Que viva la Guardia Nacional!”, “¡Que vivan las Fuerzas Armadas de México!” y “¡Viva México!”.

El comandante de la Guardia Nacional informó que la corporación inició hace siete años con más de 78 mil efectivos en 150 coordinaciones regionales. Actualmente, detalló, tiene más de 120 mil integrantes, ocho coordinaciones territoriales, 32 estatales, 53 de unidad, 551 compañías, una fuerza especial de reacción e intervención, cinco coordinaciones para apoyo en aduanas y 116 organismos específicos.

Por su parte, el general Ricardo Trevilla Trejo afirmó que la consolidación de la GN ocupa el segundo eje de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El mando militar señaló que la corporación forma parte de la Defensa desde el primero de octubre de 2024.