MC demanda esclarecer captura de ‘El Mayo’ y posible operación de EU en territorio mexicano

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, exigió esclarecer la presunta operación de una agencia de Estados Unidos en territorio mexicano para la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, al considerar que, de confirmarse, representaría una grave vulneración a la soberanía nacional y evidenciaría fallas en las instituciones de seguridad e inteligencia del país.

La postura del senador se dio luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara este martes que su gobierno mantiene abierta la investigación sobre las circunstancias en que ocurrió la captura de “El Mayo” Zambada y reiterara que, si existió una intervención de autoridades estadounidenses en territorio nacional sin autorización del Estado mexicano, se trataría de una violación a la soberanía que debe esclarecerse y sancionarse conforme a la ley.

A través de sus redes sociales, Castañeda sostuvo que el problema no solo radica en una eventual actuación ilegal de autoridades estadounidenses, sino también en las omisiones de las instituciones mexicanas.

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“La supuesta operación ilegal de una agencia de Estados Unidos en territorio mexicano es tan inaceptable como la ceguera (o complicidad) de nuestras instituciones de seguridad e inteligencia”, escribió.

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El legislador añadió que, de comprobarse que una aeronave despegó del país sin ser detectada por las autoridades, ello reflejaría una grave deficiencia del Estado mexicano.

“Que un avión despegue sin localizador y cruce la frontera no es solo un agravio diplomático, es una muestra de incompetencia gubernamental y una vulneración a nuestra seguridad nacional”, afirmó.

Con estas declaraciones, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado se sumó a las voces que demandan una investigación exhaustiva sobre los hechos relacionados con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el posible involucramiento de agencias estadounidenses en territorio mexicano, así como el deslinde de responsabilidades por las presuntas fallas en los mecanismos de vigilancia y seguridad del país.

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MSL