Movimiento Ciudadano va contra registro obligatorio de líneas telefónicas

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado impulsará una reforma para eliminar la obligación de registrar las líneas de telefonía móvil con la CURP y otros datos personales, al considerar que la medida vulnera derechos fundamentales.

La propuesta surge además en un contexto en el que una encuesta reciente revela que el 49.7 por ciento de las personas consultadas rechaza entregar su información personal para conservar su línea telefónica.

La iniciativa será presentada este miércoles durante los trabajos de la Comisión Permanente y plantea derogar los artículos 103, 164, fracción III, y el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el propósito de eliminar el registro obligatorio de las líneas celulares como requisito para su activación o permanencia.

Senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

La propuesta será presentada por la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales, quien además plantea que toda la información recabada durante la aplicación de este esquema sea eliminada de manera definitiva, para garantizar que los datos personales no puedan ser reutilizados, transferidos o aprovechados por particulares o autoridades para cualquier otro fin.

La legisladora sostuvo que el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones es un derecho reconocido por la Constitución, por lo que el registro obligatorio de celulares representa una afectación a derechos fundamentales de las y los mexicanos.

“La seguridad pública y el combate a la extorsión deben partir del fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia, la investigación profesional e inteligencia, pero jamás con medidas que pongan en riesgo derechos ciudadanos fundamentales”, afirmó.

Barrales Magdaleno también advirtió que suspender millones de líneas telefónicas por no cumplir con el registro obligatorio tendría un impacto social profundamente regresivo.

“En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que hay que escuchar a las y los mexicanos para impulsar medidas legislativas que respondan de verdad a sus necesidades y demandas ciudadanas”, puntualizó.

Imagen ilustrativa del uso de línea celular ı Foto: Pexels

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LMCT