Kenia López Rabadán se reúne con su homólogo italiano Ignazio La Russa

Kenia López Rabadán se reunió con el presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la participación de las mujeres en los espacios de poder fortalece las democracias y hace más representativas a las instituciones, al reconocer el liderazgo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una reunión oficial en Roma.

En el marco de una visita de trabajo a Italia, la legisladora sostuvo un encuentro con el presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, con quien abordó la importancia de fortalecer la cooperación parlamentaria entre ambos países y promover una agenda común en favor de la democracia y la representación política.

Durante la reunión, López Rabadán destacó que la presencia de Meloni al frente del gobierno italiano representa un referente internacional para las mujeres en la política.

“Italia tiene hoy al frente de su gobierno a la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, una mujer que se ha convertido en referente internacional de liderazgo político. Su presencia confirma que cuando las mujeres ocupan espacios de poder, las democracias se fortalecen y las instituciones se vuelven más representativas”, expresó.

A Palazzo Giustiniani ho ricevuto Kenia López Rabadán, Presidente della Camera dei deputati del Messico. pic.twitter.com/d2mTAm2BMM — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) July 7, 2026

Como parte del encuentro, la presidenta de la Cámara de Diputados entregó a La Russa la traducción al italiano de la iniciativa que promovió cuando fue senadora y que dio origen a la reforma constitucional que estableció el principio de paridad en los espacios de decisión pública en México.

La diputada sostuvo que la participación plena de las mujeres no solo amplía la representación política, sino que también fortalece la deliberación democrática y permite que las instituciones reflejen con mayor fidelidad la pluralidad de la sociedad.

Asimismo, recordó que México e Italia mantienen una relación histórica, cultural y humana que en 2024 cumplió 150 años de relaciones diplomáticas, por lo que consideró indispensable reforzar el diálogo entre ambos parlamentos.

“La diplomacia parlamentaria es indispensable para construir un andamiaje legal sólido, fortalecer a los países y hacer más libres a los pueblos”, afirmó.

López Rabadán señaló que ambas naciones enfrentan el desafío de consolidar sus instituciones democráticas en un contexto internacional complejo, donde el respeto al Estado de derecho, la pluralidad y el diálogo resultan fundamentales para alcanzar acuerdos.

“Es un honor ser una mujer parlamentaria mexicana presidiendo la Cámara de Diputados en este momento en el que la pluralidad y la ley son requisitos mundiales”, indicó.

La Primera Ministra de Italia, @GiorgiaMeloni, es un referente internacional de las mujeres en la toma de decisiones. Hoy, que me reuní con el Presidente del Senado de la República Italiana, @Ignazio_LaRussa, reconocí la importancia de mujeres valientes e inteligentes como la… pic.twitter.com/tAcM95vMWh — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) July 7, 2026

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