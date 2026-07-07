Repuntan homicidios en jornada México-Inglaterra

El pasado domingo 5 de julio no sólo dejó una derrota para la Selección Nacional en el Mundial. Esa jornada, en la que México cayó 3-2 frente a Inglaterra, también cerró como la segunda más violenta durante la justa deportiva en el país, con 51 víctimas de homicidio doloso, un pico opuesto a la tendencia general a la baja reportada durante el tiempo que el país fue sede mundialista.

Una revisión de La Razón a la estadística del Gabinete de Seguridad federal arrojó que, entre el debut del Tri, el 11 de junio, y su eliminación frente a Inglaterra, el 5 de julio, el país acumuló mil siete homicidios dolosos. La cifra quedó por debajo del periodo inmediato anterior, pero no alcanza para hablar de una pausa marcada por el futbol.

El Dato: UNICEF y ONU-Mujeres, con apoyo de la Federación, impulsan la campaña En equipo contra la violencia familiar, para prevenir agresiones contra mujeres y menores en el Mundial.

Durante los 25 días previos al arranque mundialista, del 17 de mayo al 10 de junio, las autoridades contabilizaron mil 60 homicidios. La diferencia fue de 53 víctimas menos entre periodos, una disminución de cinco por ciento. El promedio pasó de 42 a 40 casos; apenas dos asesinatos menos por jornada.

Más que una postal de calma, el Mundial dejó una gráfica con altibajos. México tuvo estadios llenos, festejos masivos y noches de audiencia nacional, pero el registro de homicidios no salió de su rango habitual. La violencia cedió en el promedio, aunque conservó jornadas capaces de romper el umbral de 50 víctimas.

VÍCTIMAS ı Foto: Especial

El calendario de la Selección ofreció una lectura más precisa. En los cinco días en que jugó México se registraron 206 homicidios dolosos, con una media de 41 casos. Ese nivel quedó apenas por arriba del promedio de las fechas mundialistas y por debajo del periodo previo al arranque de este torneo.

Bajo esa lógica, el debut del combinado nacional fue la excepción más clara. El 11 de junio, día del triunfo 2-0 ante Sudáfrica en el Azteca, México reportó 30 homicidios, 10 menos que la media del periodo. Una semana después, cuando el equipo venció 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, el conteo subió a 45. La victoria llegó con celebración, pero el país rebasó su promedio como sede del Mundial.

Antes del tercer juego, la violencia tocó a los colectivos de personas desaparecidas. La noche del 23 de junio, dos hombres armados asesinaron a Martha Patricia Negrete Tafoya en Pénjamo, Guanajuato, cuando circulaba en motocicleta por el bulevar Santos Degollado. La mujer formaba parte de Una Promesa por Cumplir y buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya.

Su crimen quedó en la víspera del México-Chequia. El 24 de junio, la Selección ganó 3-0 y aseguró su pase a la siguiente ronda; ese mismo día, las autoridades contabilizaron 41 homicidios, prácticamente el mismo promedio del periodo. El resultado deportivo avanzó, pero la violencia siguió en su carril.

EN JUEGO ı Foto: Especial

Esta fase de eliminación directa tampoco dejó una línea limpia. El 30 de junio, México superó 2-0 a Ecuador y el país sumó 39 homicidios. Cinco días después, la caída ante Inglaterra coincidió con el reporte de 51 víctimas. Esta última jornada no fue el techo del Mundial, pero sí la más violenta entre los días con partidos de la Selección.

Los picos de mayor violencia durante el periodo mundialista ocurrieron fuera de las fechas vinculadas a la Selección Nacional y lejos de los partidos disputados en Guadalajara o Monterrey. El 28 de junio y el 4 de julio, México registró 53 homicidios dolosos en cada jornada, el nivel más alto dentro del corte revisado por La Razón.

Aunque fueron el techo de la justa internacional, esos 53 homicidios no alcanzaron los niveles más altos de este año. En la serie diaria analizada del 1 de enero al 5 de julio, esa cifra ocupó el lugar 25 del año, empatada con otras cinco jornadas. Antes hubo al menos 24 días con más víctimas, entre ellos el 20 de febrero, con 66 homicidios, y el 3 de abril, con 64. El dato ubica los repuntes mundialistas dentro del tramo alto del año, pero lejos de los máximos registrados durante el primer semestre.

Los fines de semana mantuvieron la presión homicida durante el Mundial. En los 25 días previos al torneo, el promedio fue de 45 víctimas diarias; durante la competencia subió a 47. La reducción apareció entre lunes y viernes, cuando la media bajó de 41 a 36 casos. El contraste acota el alcance del descenso: la baja existió, pero se concentró únicamente en las jornadas laborales.

También hubo violencia que no entró al conteo diario, pero atravesó el periodo. Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada el 2 de junio en Nanchital, Veracruz, pero el hallazgo de sus restos y su identificación quedaron dentro del tramo mundialista.

Para leer estos datos conviene mirar la evidencia internacional. Un estudio de Nadia Campaniello sobre el Mundial de Italia 1990, muestra que en las provincias sede subieron delitos patrimoniales, como carterismo y robos menores, mientras que el impacto en violencia no resultó sustancial. En Cali, Colombia, un estudio sobre futbol y homicidios halló más riesgo en días de partidos locales y al día siguiente.

CSP acusa fake news de la derecha internacional

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las presuntas amenazas del crimen organizado contra la Selección de Ecuador, previo al partido en el que perdió contra México, fueron falsas y las atribuyó a una narrativa que la derecha organizada ha impulsado a nivel internacional.

Al ser consultada sobre el avance de la ideología conservadora en los gobiernos de América Latina (AL), la mandataria se refirió sorprendida de cómo se impulsó la noticia de que la selección ecuatoriana fue amagada por cárteles mexicanos, después de que el tricolor venció en la cancha durante su partido antepasado.

El Dato: la federación Ecuatoriana de Futbol desmintió categóricamente las afirmaciones sobre haber sido amenazados por el CDS y presentó un reclamo formal ante la FIFA.

“Lo que me llama la atención es quiénes estuvieron impulsando esa falsa noticia. Primero, haciendo menos el triunfo de la Selección. Y luego difundiendo noticias falsas, absolutamente falsas. Y esa es una característica de este periodo que estamos viviendo. Con el auge de las redes sociales que pueden difundir cualquier noticia falsa”, acentuó.

En este marco también reviró a las declaraciones del exsecretario de Economía y uno de los encargados al inicio del TMEC, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien aseguró que Estados Unidos se negó a firmar una ampliación del tratado comercial a causa de los supuestos vínculos del Gobierno mexicano con la delincuencia organizada.

La Jefa del Ejecutivo, en la conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

Insistió en que esa decisión fue tomada por el gobierno de Donald Trump a causa de su plan proteccionista, como parte del cual es que se impusieron aranceles a otros países del mundo.

“Ayer leía —o el día de hoy, no sé— de Ildefonso Guajardo que decía que no se pudo acordar 16 años más del Tratado por el ‘narcogobierno’. ¡Háganme ustedes el favor! O sea, es ridículo. ¿Y Canadá qué? O las tarifas que le pusieron a Europa, o las tarifas que tiene China, o las tarifas que tiene el mundo entero; las tarifas, pues, los aranceles. Como si no hubiera una visión hoy del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo, que eso es lo que estamos viviendo”, enfatizó.

Así, la mandataria remarcó su percepción acerca de que hay un vínculo de los grupos de derecha a nivel internacional para “afectar a los gobiernos del pueblo”.

En el mismo sentido aseveró que: “El asunto es cómo nosotros logramos garantizar el derecho a la información y, al mismo tiempo, denunciar permanentemente estas noticias falsas y este odio a México, porque al final es eso. Yo dije, la primera vez que ganó la Selección, que: al que no quiere a México le va a ir mal. Entonces, el que anda difundiendo noticias, imagínense, que ‘fue amenazada la Selección de Ecuador’, que es totalmente falso, pues quiere que le vaya mal a México, ¿no?, es obvio. Y no, a México le va a ir muy bien, muy bien”.

A pesar de las diferencias con quienes critican su Gobierno, comentó que en México hay libertad para opinar de manera distinta, a pesar de ello, afirmó, se debe denunciar la información falsa que circula: “Afortunadamente, hay democracia en nuestro país y cada quien puede opinar de una manera distinta. Lo que hay que estar denunciando permanentemente son las noticias falsas o estas interpretaciones mentirosas de asuntos públicos”.



