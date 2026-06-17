Kenia López Rabadán llama a reconocer el trabajo de colectivos de mujeres

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a no atacar ni minimizar el trabajo de los colectivos de mujeres, particularmente el de 50+1, al considerar que han sido fundamentales para impulsar la participación femenina en la vida pública y la consolidación de la paridad de género en México.

En entrevista, la legisladora destacó que el colectivo 50+1 es una de las organizaciones de mujeres más importantes del país y cuenta con representación nacional e internacional.

“Yo invito a que no se ataque el trabajo de un colectivo tan importante como es el colectivo 50+1, a que, al contrario, se reconozca a la presidenta del colectivo porque nos ha enseñado que mujeres con distintas visiones y, por supuesto, con distintas formaciones podemos trabajar a favor de las demás mujeres”, expresó.

López Rabadán recordó que forma parte de esta organización plural integrada por más de tres mil mujeres en México y seis mil en el ámbito internacional, con presencia en 17 ciudades de Estados Unidos y en ocho países de Europa y África.

La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán ı Foto: Especial

La diputada destacó que en este espacio convergen mujeres de distintas fuerzas políticas, entre ellas Morena, PT, Partido Verde, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de académicas, empresarias, juezas y profesionistas que trabajan desde diversos ámbitos en favor de los derechos de las mujeres.

En ese contexto, pidió reconocer la labor de la presidenta nacional del colectivo, María Elena Orantes, y subrayó que la organización fue clave en la construcción del principio de paridad de género que hoy permite que México cuente con una presidenta de la República y mujeres al frente de las dos cámaras del Congreso.

Más que una discusión sobre la afiliación político-partidista de quienes integramos los colectivos de mujeres, ojalá y desde el poder público se reconozca a las mujeres que quieren ayudar a más mujeres Kenia López Rabadán



Para clarificar al Gobierno y a la Cancillería: 50+1 es un colectivo PLURAL, que cuenta con mujeres de MC, PAN, Morena, PRI, PVEM y PT, y muchas mujeres que no militan en ningún partido.



Son MUJERES AYUDANDO A MUJERES.#TodasSomos50mas1



Así lo dije: pic.twitter.com/pDSvMx2OXF — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 17, 2026

Licencia de integrantes del Congreso

Por otra parte, la legisladora informó que este miércoles se dará trámite a diversas solicitudes de licencia de integrantes del Congreso y se tomará protesta a sus respectivos suplentes.

Ante las aspiraciones políticas de algunos legisladores rumbo al proceso electoral de 2027, López Rabadán advirtió que nadie puede estar por encima de la ley y llamó a evitar actos anticipados de campaña.

“Ningún integrante de los partidos políticos que aspire a tener un cargo público, con o sin licencia, tiene derecho a violar la ley. Para eso tenemos un marco de referencia y hay plazos específicos para hacer precampañas y campañas”, afirmó.

La presidenta de la Cámara de Diputados recordó que el proceso electoral formal iniciará en septiembre, por lo que cualquier intento de adelantarse a los tiempos establecidos no sólo representaría una falta legal, sino también una conducta inmoral.

🔴Kenia López Rabadán enlista los diputados y senadores que solicitaron licencia ante el Congreso.



- Senador Félix Salgado Macedonio (Morena)

- Senadora Jasmine María Bugarín (PVEM)

- Senador Waldo Fernández (PVEM)

- Diputada Graciela Domínguez (Morena)

- Diputado Raymundo… pic.twitter.com/XSpF86Vq05 — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

Sobre la CNTE

En otro tema, López Rabadán se refirió a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y señaló que la principal afectación derivada del conflicto recae en los estudiantes que permanecen sin clases.

La legisladora sostuvo que la ausencia de docentes en las aulas vulnera el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación, por lo que llamó a las autoridades educativas y a la dirigencia magisterial a encontrar una solución pronta.

“Los más afectados son las niñas y los niños de México que no tienen a sus maestros en sus aulas y que no están recibiendo la educación que necesitan”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado respetuoso pero firme tanto a la Secretaría de Educación Pública como a la CNTE para privilegiar el diálogo y garantizar el regreso de los docentes a las escuelas.

Maestros de la CNTE sobre Calzada Tlalpan ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT