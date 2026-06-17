Arranca ola de licencias: 11 legisladores dejan el Congreso y se apuntan rumbo a 2027

A cinco días de que Morena abra el registro para quienes buscan convertirse en coordinadores estatales de Defensa de la Transformación, cargo que será la antesala de las candidaturas a las gubernaturas que se renovarán en 2027, este miércoles nueve senadores y dos diputados federales solicitaron licencia a sus cargos ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Las licencias aprobadas corresponden a los senadores de Morena:

Félix Salgado Macedonio

Beatriz Mojica Morga

Lorenia Valles Sampedro

Raúl Morón Orozco

Imelda Castro Castro

Julieta Ramírez Padilla

Blanca Judith Díaz Delgado

Así como a los senadores del Partido Verde, Waldo Fernández González y Yasmín Bugarín Rodríguez. También solicitaron licencia los diputados federales de Morena Graciela Domínguez Nava y Raymundo Vázquez Conchas.

La salida de estos legisladores ocurre en el contexto de la apertura del registro de Morena prevista para el próximo 22 de junio, cuando comenzará el proceso para definir a quienes encabezarán las 17 coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación, posiciones consideradas la antesala de las candidaturas a las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de junio de 2027.

🔴Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, confirma los legisladores del PVEM y Morena que solicitaron licencia con miras a 2027:



- Senador Félix Salgado Macedonio (Morena)

- Senadora Jasmín María Bulgarín Rodríguez (PVEM)

- Senador Waldo Fernández González (PVEM)

- Diputada… pic.twitter.com/KT6oAIjYB0 — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

A esta lista se suma la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, quien solicitó licencia desde abril pasado para concentrarse en sus aspiraciones rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

En conferencia de prensa, Waldo Fernández aseguró que participará en el proceso interno y afirmó que tiene confianza en obtener la candidatura para Nuevo León.

“Sé que voy a ganar, que estaré coordinando los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación”, sostuvo el legislador,

El legislador rechazó que existan aspirantes con ventajas dentro del proceso y sostuvo que confía plenamente en las encuestas que realizará Morena para definir a sus coordinadores estatales.

“Tan confío en la encuesta que yo estoy aquí por un método de encuesta”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre una eventual competencia con otros perfiles interesados en la candidatura de Nuevo León, respondió que no observa favoritismos.

“Estoy acostumbrado a competir, estoy acostumbrado a ir siempre en resistencia y contra corriente, y voy a ganar la encuesta”, aseguró.

Fernández también lanzó críticas al gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García, al que responsabilizó de una prolongada crisis política y administrativa.

“Hay una crisis de gobernabilidad que lleva 10 años”, señaló al referirse a los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la entidad.

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MSL