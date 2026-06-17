Sheinbaum pide evaluar posible falta administrativa de prima de AMLO por insultar a Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Secretaría de Bienestar evaluar si Manuela Obrador, prima del expresidente y quien hoy ocupa un cargo como delegada del Bienestar en Chiapas, incurrió en una falta administrativa al insultar a Donald Trump.

Durante una asamblea informativa que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, la pariente de Andrés Manuel López Obrador se refirió al republicano como un “tirano misógino” y “un tipo asqueroso”.

Al respecto, la mandataria federal se desmarcó de tales calificativos y comentó que la titular de Bienestar, Leticia Ramírez, le reportó la situación, frente a la cual instruyó a evaluar si tales declaraciones constituyen alguna falta.

“No, pues no (estoy de acuerdo). Ayer me informó la secretaria de Bienestar, le pedí que hablara con ella y ver realmente si hubo alguna falta administrativa en el trabajo que ella realiza”, dijo.

La Presidenta incluso consideró que el caso también sea sometido a revisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Aunque no afirmó que el plan sea imponer una sanción a la delegada, sí comentó que por lo menos debe de haber un llamado de atención.

“Bueno, vamos a ver, porque hay que ver si… Le llame, que vea la Secretaría de Bienestar y, si es necesario, la revisión de la Secretaría de Anticorrupción. Pero pues por lo menos tiene que haber un llamado de atención”, comentó.

Opinó que lo dicho no fue correcto, porque ocupa un cargo público como delegada; además, le pidió decidir en qué cargo se desempeñará, porque consideró que no puede ser servidora y a la vez militante del partido Morena.

“Pero no es correcto. Eres delegada de Bienestar o eres militante de Morena. A lo mejor puede ser militante de Morena, pero no puede estar en las dos tareas. Entonces, tiene que definir en cuál tarea va a estar”, declaró.

Sheinbaum Pardo subrayó que las declaraciones de Manuela Obrador no representan la postura de su gobierno, ya que el trato debe de ser con respecto a Trump.

“Y obviamente no representa el sentir del gobierno de México, que más allá de una opinión personal de alguien, es representante del gobierno. Y nosotros pues tenemos que ser respetuosos con el presidente de los Estados Unidos”, dijo.

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FGR