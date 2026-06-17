Diputado Ulises Mejía Haro pide licencia indefinida para contienda de Morena en Zacatecas

El diputado federal Ulises Mejía Haro formalizó su separación del cargo para concentrarse de lleno en el proceso interno de Morena por la Coordinación estatal.

El diputado federal por Zacatecas, Ulises Mejía Haro, solicitó formalmente licencia a su cargo en la Cámara de Diputados. Esta decisión busca permitirle participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad.

La licencia será efectiva a partir del próximo 21 de junio, una vez que el legislador cumpla con la entrega de su Segundo Informe Legislativo, según se informó.

Mejía Haro destacó que esta acción es un ejercicio de su derecho legítimo y responde a su convicción de continuar sirviendo a la ciudadanía zacatecana. Su objetivo es profundizar la transformación en el estado con un sello propio y contribuir a la consolidación del “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

El legislador subrayó que asume este nuevo reto con humildad y responsabilidad, en plena congruencia con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Nuestra visión humanista orienta el proyecto de transformación nacional bajo los principios del Humanismo Mexicano“, afirmó, haciendo eco de la línea política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La separación de su curul se hará efectiva a partir del 21 de junio, priorizando primero la entrega obligatoria de su Segundo Informe Legislativo. ı Foto: Especial.

Mejía Haro destaca la importancia de rendir cuentas

Antes de su separación temporal, Mejía Haro enfatizó la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía. Por ello, su licencia entrará en vigor después de presentar su Segundo Informe Legislativo, cumpliendo así con su deber de informar sobre el trabajo realizado como diputado federal de la LXVI Legislatura.

Durante su gestión, Ulises Mejía impulsó iniciativas clave para Zacatecas en áreas como seguridad, apoyo al campo, migración, gestión del agua, educación y protección de la niñez. También promovió el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y mantuvo un contacto constante con la población a través de cientos de asambleas informativas en los municipios.

El diputado reiteró su compromiso de seguir trabajando con honestidad, cercanía y resultados. “El bienestar del pueblo es y seguirá siendo nuestra mayor causa”, expresó, reafirmando que este principio guiará su actuar público en la siguiente etapa.

Hoy solicité licencia a mi honroso cargo como diputado federal con el fin de participar en el proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en #Zacatecas.



Lo hago en ejercicio de un derecho legítimo y con la profunda… pic.twitter.com/4PMb82tmsv — Ulises Mejía Haro (@UlisesMejiaH_) June 17, 2026

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JVR