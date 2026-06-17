TEPJF avala que 93 mil afiliaciones de Morena pasen a organizaciones que buscan ser partido político

La Sala Superior del TEPJF, en una fotografía ilustrativa.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo dividido sobre las afiliaciones duplicadas de Morena con 12 organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales.

Por mayoría, los magistrados confirmaron una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con más de 93 mil registros cuestionados, pero también ordenaron revisar mil 913 formatos físicos con firma autógrafa presentados por el partido.

En sesión pública, la Sala Superior resolvió dos recursos de apelación promovidos por Morena contra determinaciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE en el marco del proceso de constitución de nuevos partidos políticos.

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Militantes de Morena durante marcha en Chihuahua, el 16 de mayo de 2026. ı Foto: Facebook, @PartidoMorenaMx

Morena no acreditó más de 93 mil afiliaciones

En el expediente RAP-113/2026, el Tribunal confirmó el oficio impugnado por Morena, al concluir que el partido no entregó la documentación original requerida para acreditar la afiliación de 93 mil 742 personas identificadas con registros duplicados.

Al presentar el proyecto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón explicó que el INE detectó que Morena remitió únicamente archivos digitales y no las constancias originales exigidas por la normativa electoral.

“La prueba idónea para acreditar que una persona está afiliada voluntariamente a un partido político es el documento original de afiliación” Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del TEPJF



El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, las 93 mil 742 afiliaciones observadas por el INE están vinculadas a 12 organizaciones ciudadanas que buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales.

Rodríguez Mondragón subrayó que el caso tiene relevancia para las organizaciones que buscan obtener registro como partidos políticos nacionales, ya que las afiliaciones en disputa pueden impactar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para su constitución.

TEPFJ ordena revisar 1,913 formatos presentados por Morena

En el RAP-132/2026, la mayoría de los magistrados determinó revocar parcialmente otra resolución del INE para que la autoridad electoral analice mil 913 formatos físicos con firma autógrafa original aportados por Morena y los contraste con afiliaciones digitales coincidentes.

El magistrado presidente Gilberto Bátiz García argumentó que esos documentos representan indicios suficientes de la voluntad ciudadana de continuar afiliados al partido.

“Las documentales físicas con firma autógrafa presentadas generan una presunción respecto de la voluntad ciudadana por cuanto hace al procedimiento de verificación de doble afiliación” Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del TEPJF



Gilberto Bátiz García, magistrado presidente del TEPJF. ı Foto: Cuartoscuro

La resolución ordena al INE continuar el procedimiento de consulta para que las personas involucradas manifiesten si desean permanecer afiliadas a Morena o a alguna de las organizaciones que buscan obtener registro como partido político nacional.

No obstante, el magistrado Reyes Rodríguez votó en contra de esta última resolución y anunció un voto particular. A su juicio, permitir la revisión de documentos distintos a las constancias originales implica apartarse de criterios previamente establecidos por el propio Tribunal.

“No encuentro ninguna justificación para este trato diferenciado entre organizaciones ciudadanas y partidos políticos”, argumentó.

Con estas decisiones, el TEPJF mantuvo la validez de la mayoría de las determinaciones del INE sobre afiliaciones duplicadas, pero abrió una vía para que Morena recupere parte de los registros cuestionados mediante la verificación de documentación física.

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cehr