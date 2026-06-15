Elección judicial debe ser independiente de intereses políticos: presidente del TEPJF

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, advirtió que la elección popular de jueces y magistrados debe preservar su independencia frente a intereses políticos y partidistas, al afirmar que la nueva justicia surgida de la reforma judicial no puede convertirse en una extensión de las disputas electorales.

Durante la inauguración del seminario “Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia”, realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, el magistrado sostuvo que el país enfrenta el reto de construir reglas propias para la elección de personas juzgadoras, sin comprometer la imparcialidad que exige la función judicial.

“La elección y la legitimidad democrática de la elección de jueces y magistraturas debe también convivir con la independencia, con la imparcialidad, con la solvencia técnica y con la responsabilidad institucional que se adquiere en el ejercicio de estos cargos”, afirmó.

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Al referirse a la reforma constitucional de 2024 que instauró la elección popular de integrantes del Poder Judicial, Bátiz García señaló que el modelo requiere un régimen distinto al de las contiendas partidistas tradicionales.

⚖️ Hoy se realizó el sexto y último seminario “Justicia electoral cercana: Diálogos sobre nuestra democracia”, correspondiente a la región metropolitana, en @lauammx, encabezado por el magistrado presidente del #TEPJF, @gbatizg. pic.twitter.com/9IJgsPcapG — Tribunal Electoral del PJF (@TEPJF_informa) June 15, 2026

“La justicia electa no es ni puede ser una justicia partidizada, debe de ser una justicia responsable de cara a la Constitución, pero sobre todo de cara a la ciudadanía”, enfatizó.

El magistrado indicó que uno de los principales desafíos rumbo a los próximos procesos de elección judicial será garantizar que la legitimidad derivada del voto ciudadano sea compatible con la independencia de quienes imparten justicia.

Asimismo, destacó que el Tribunal Electoral trabaja en la construcción de criterios e instrumentos institucionales para fortalecer este nuevo modelo de participación democrática y evitar que los procesos judiciales queden sujetos a dinámicas propias de la competencia política.

Durante su intervención, también defendió la necesidad de una justicia electoral más cercana a la ciudadanía, capaz de comprender los contextos sociales de sus decisiones sin apartarse de la Constitución ni de la ley.

“Una justicia electoral que sea cercana no puede decidir ni por intuición ni por presión de carácter social. Decide con el expediente, decide con la Constitución, decide con la ley en la mano”, sostuvo.

Al cierre, destacó que, como resultado de esta serie de seminarios, se construirá una colección editorial que llevará por nombre: “Justicia electoral cercana”, que estará integrada por cuatro tomos, uno por cada eje temático. pic.twitter.com/wxpto7227R — Tribunal Electoral del PJF (@TEPJF_informa) June 15, 2026

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