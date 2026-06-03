Sheinbaum respalda ajustes a elección judicial: examen, menos nombres y boletas más simples

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que la elección judicial aplazada a 2028 tendrá boletas más simples, menos candidaturas por cargo y la posibilidad de aplicar un examen de conocimientos a los aspirantes, esto después de las críticas por la complejidad del primer proceso para elegir cargos del Poder Judicial.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal dijo que el cambio responde a la complejidad que tendría organizar la elección judicial junto con los comicios federales y locales del siguiente año, cuando en varios estados también habrá votaciones para gubernaturas, diputaciones, ayuntamientos y otros cargos.

Ante ese escenario, Sheinbaum señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que, bajo las reglas vigentes, tendrían que instalarse casillas distintas para la elección ordinaria y para la judicial. Por ello, dijo, el gobierno decidió plantear el traslado del proceso al año siguiente.

“Va a ser muy difícil que en el 27 se vote por todo”, afirmó la Presidenta al explicar que, además de las boletas habituales, la ciudadanía tendría que recibir otras relacionadas con el Poder Judicial.

Trabajamos con honestidad, amor al pueblo y a la patria. Presentamos el avance de caminos artesanales. Pequeñas obras comunitarias que generan grandes transformaciones en la vida de quienes más lo necesitan. https://t.co/WmUljPsW67 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 3, 2026

Según la mandataria, la nueva propuesta también permitiría que, en caso de solicitarse una revocación de mandato, ese ejercicio pueda llevarse a cabo el mismo día y en la misma casilla que la elección judicial de 2028.

Otro cambio relevante será la reducción del número de candidaturas. Sheinbaum explicó que, en lugar de tres aspirantes por cada cargo propuestos por los comités del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, habría sólo dos, con el objetivo de simplificar el proceso.

Además, la reforma abriría la posibilidad de aplicar un examen adicional a los requisitos ya establecidos, entre ellos promedio mínimo, trayectoria y documentación académica. La Presidenta sostuvo que esa prueba permitiría verificar conocimientos específicos según la materia del cargo.

“Si vas a ser juez de penal, pues tenga ciertos conocimientos sobre lo penal. Si vas a ser juez civil, puedas tener ciertos conocimientos sobre lo civil”, dijo al defender el filtro técnico para los perfiles que participen en la elección.

La revisión de documentos también tendría ajustes. De acuerdo con Sheinbaum, una comisión única podría entrar en contacto con autoridades como la Secretaría de Educación Pública (SEP) para verificar la validez de títulos, calificaciones y requisitos académicos de los aspirantes.

El rediseño de las boletas forma parte del mismo paquete. La mandataria reconoció que la primera elección judicial tuvo una papeleta compleja y que la cantidad de nombres dificultó la emisión del voto, lo que derivó en críticas por el uso de guías o “acordeones” entre ciudadanos.

“Se simplifica la boleta, se simplifica la elección”, sostuvo Sheinbaum al afirmar que los cambios buscan corregir problemas detectados en el primer ejercicio sin modificar el principio central de la reforma.

Para la Presidenta, ese principio consiste en mantener la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sheinbaum defendió que sea la ciudadanía quien decida la integración del Poder Judicial y rechazó las críticas que ponen en duda la capacidad del electorado para elegir esos cargos.

Al justificar la reforma, la mandataria volvió a cuestionar el antiguo modelo de designación de ministros, en el que el Ejecutivo enviaba ternas al Senado. También señaló que el Poder Judicial anterior arrastraba problemas de nepotismo y vínculos con grupos de poder económico.

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MSL