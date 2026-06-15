Morena y Mejía Haro lideran las preferencias en Zacatecas

El diputado federal de Morena Ulises Mejía Haro encabeza las preferencias electorales frente a otros perfiles de la coalición de la 4T rumbo a los comicios para renovar la gubernatura de Zacatecas en 2027, así lo refleja el estudio de la casa encuestadora Alius.

Los resultados del sondeo, con corte a junio, colocan a Mejía Haro en el primer lugar en el bloque Morena-PT-PVEM, con 22.9 por ciento. Le siguen Verónica Díaz Robles, con 14.1 por ciento, y Geovanna Bañuelos, con 12.3 por ciento.

33 por ciento de los encuestados considera inseguro a Zacatecas

Con menos de 10 puntos se encuentran José Narro Céspedes, con 7.6 por ciento, y Carlos Puente Salas, con 7.4 por ciento. Más atrás aparece Julia Olguín Serna, con 1.4 por ciento.

Los reportes de la medición también indicaron que 17 por ciento de personas encuestadas respondió que no optaría por ninguno de los personajes mencionados y 17.4 por ciento aún no sabe o no contestó a la consulta, lo que revela que todavía existe un margen importante en busca de definición.

La encuesta arrojó que Mejía Haro no sólo encabeza las preferencias internas para convertirse en el próximo titular del Poder Ejecutivo en Zacatecas, ya que es el aspirante mejor posicionado en prácticamente todos los indicadores: es el político más conocido, al ser identificado por 58 por ciento de las personas sondeadas.

Mejía Haro ostenta, además, el perfil con la mayor opinión positiva, con 23 por ciento; el más evaluado como buen candidato, 29.1 por ciento, y el que concentra la mayor disposición al voto, con 27.5 puntos.

En el índice integral que considera esta medición —que pondera conocimiento, atributos, evaluación y preferencia— el legislador federal obtiene la calificación más alta entre todos los aspirantes.

PUNTERO EN LA ENCUESTAS ı Foto: Especial

Para la encuestadora, este panorama cobra relevancia por la posición de Morena en el estado, pues si hoy fueran las elecciones por la gubernatura, el partido en el poder encabezaría la intención de voto con 38.9 por ciento, muy por delante del PRI, que se llevaría el 11.8 por ciento de los votos; Movimiento Ciudadano, con 9.8 por ciento, y el PAN, 7.6 por ciento.

“Esa ventaja convierte a la contienda interna en el factor determinante rumbo a 2027”, señaló Alius en las conclusiones de sus resultados.

“En Zacatecas, la elección de fondo se está resolviendo dentro de Morena, y en esa disputa Ulises Mejía Haro parte como favorito por encima del resto de los aspirantes medidos”, agrega la consultora, que sin embargo acota que se trata “de una carrera todavía abierta, con un segmento relevante del electorado morenista aún sin decidir”.

Ficha metodológica

Tipo de encuesta: Telefónica, recolectando la información a través de agentes telefónicos especializados que aplicaron el cuestionario mediante un formulario web.

Objeto: Determinar una estimación, con un alto nivel de confianza y mínimo error, de la opinión de la ciudadanía respecto de diferentes aspectos sociales y políticos de la vida pública en los tres municipios más poblados del estado.

Fecha de levantamiento: Del 02 al 08 de junio de 2026.

Marco muestral: Ciudadanos mayores de edad, con residencia en los tres municipios más poblados del estado, con credencial para votar vigente.

Proceso de selección de la muestra: Se empleó un muestreo aleatorio sistemático, seleccionando números telefónicos vinculados a la lada correspondiente. Se aseguró la representatividad por municipio de acuerdo con su peso poblacional.

Tamaño de la muestra: 1,500 encuestas efectivas.

Margen de error: +/- 4.38%

Nivel de confianza: 95%