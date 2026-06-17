Inzunza rechaza dejar el Senado; asegura que concluirá su encargo hasta 2030

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez rechazó separarse de su cargo y afirmó que permanecerá en el Senado de la República hasta 2030, pese a los señalamientos del gobierno de Estados Unidos que lo incluyen entre una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa requeridos en una solicitud de extradición por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La postura del legislador fue dada a conocer este miércoles en sus redes sociales, donde reivindicó su trayectoria personal y profesional, en medio de cuestionamientos por su ausencia en las sesiones de la Comisión Permanente, de la que forma parte y a la que no ha asistido desde su instalación el pasado 29 de abril.

Inzunza aseguró que desde su infancia aprendió “el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado”.

El gobernador Rubén Rocha y el senador Enrique Inzunza, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

El legislador destacó su trayectoria en el servicio público, al señalar que laboró durante más de 25 años en el Poder Judicial de Sinaloa, donde llegó a desempeñarse como magistrado presidente por más de una década.

Asimismo, sostuvo que fue electo senador por cerca de 700 mil sinaloenses para el periodo 2024-2030, por lo que aseguró que mantendrá el encargo que le fue conferido.

“Esa es la responsabilidad que me otorgaron las y los sinaloenses, y la honraré, como hasta hoy, con puntualidad, compromiso y decoro, hasta su término en 2030”, expresó.

Inzunza afirmó además que defenderá “la veracidad” de su vida pública y reiteró su respaldo al proyecto de transformación iniciado en 2018.

Uno es lo que ha sido toda la vida. Desde mi infancia en los altos de Sinaloa, aprendí de mis mayores el sentido del deber, de la rectitud y del trabajo honrado. Con mi padre, anduve cerros y veredas, bajando cargas de vara blanca y palos colorados, a lomos de burro, como forma… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) June 17, 2026

Acudió a FGR

El senador Enrique Inzunza Cázarez comentó que acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 25 de mayo, sin abogado y sin invocar el fuero legislativo que le confiere el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Su discurso, sin embargo, contrasta con cuatro sesiones consecutivas de ausencia en la Comisión Permanente, instalada el pasado 29 de abril, sin que haya solicitado licencia al cargo de legislador de Morena.

“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la FGR el día 23 del mes en transcurso”, declaró, y añadió que acudió “sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”.

Enrique Inzunza ı Foto: Especial

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LMCT