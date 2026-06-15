Beatriz Mojica pide licencia al Senado para competir por candidatura de Morena en Guerrero

Mojica Morga aseguró que mantendrá su compromiso con Guerrero durante la nueva etapa política que emprenderá.

La senadora de Morena, Beatriz Mojica, solicitó licencia a su cargo en el Senado de la República para participar de tiempo completo en el proceso interno de Morena que definirá a la persona encargada de encabezar el proceso interno en Guerrero, con miras al próximo proceso electoral en la entidad.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la legisladora guerrerense informó que dejará temporalmente sus funciones legislativas para recorrer nuevamente el estado y fortalecer la organización territorial en las ocho regiones de Guerrero, con el objetivo de mantener el contacto directo con las comunidades.

Beatriz Mojica anunció su separación temporal del Senado para participar en el proceso interno de Morena en Guerrero. ı Foto: Facebook de la senadora

Lo hago con la tranquilidad de haber servido a Guerrero con convicción, trabajo y resultados, pero también con la certeza de que vienen nuevos retos y estoy lista para asumirlos Beatriz Mojica



Mojica Morga sostuvo que su decisión está respaldada por una trayectoria de cercanía con la población y aseguró que continuará trabajando por el estado desde cualquier espacio de responsabilidad pública.

Toda mi vida he caminado junto a nuestro pueblo. He aprendido de su fuerza, de su dignidad y de su capacidad para salir adelante, aún en los momentos más difíciles. Esa historia compartida es la que me impulsa a seguir trabajando por Guerrero desde cualquier espacio en que pueda ser útil Beatriz Mojica



La senadora señaló que inicia esta etapa política con los mismos principios que han guiado su carrera, entre ellos la defensa de las causas sociales, la cercanía con la ciudadanía y una visión de izquierda comprometida con la transformación del país.

Lo hago con la misma convicción con la que he caminado nuestras comunidades durante años: siempre con una convicción de izquierda, escuchando, acompañando y defendiendo las causas de nuestra gente Beatriz Mojica



Asimismo, destacó que su separación del cargo se realiza con responsabilidad institucional y respeto a las reglas internas de Morena, al tiempo que llamó a privilegiar la participación democrática y la unidad dentro del movimiento.

Paisanas y paisanos guerrerenses:



Mi vida pública ha estado marcada por una convicción; servir a mi pueblo.



Hoy he solicitado licencia al Senado de la República porque vienen nuevos retos para nuestra tierra, y estoy lista para asumirlos con responsabilidad, unidad y amor… pic.twitter.com/ZWqZu7DxJO — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) June 15, 2026

La legisladora aseguró que continuará impulsando acciones en favor de la soberanía nacional y el desarrollo de Guerrero.

Participaré en esta nueva etapa con respeto, con altura de miras y con la convicción de que hay que seguir profundizando la transformación y nuestro movimiento. Porque los cargos son temporales, pero el compromiso por Guerrero es para toda la vida. Amigas y amigos, estoy lista Beatriz Mojica



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