Rendición de cuentas y transparencia

‘Estoy lista’: Beatriz Mojica envía mensaje de fortaleza y futuro en su Segundo Informe Legislativo

Senadora Beatriz Mojica Morga convirtió su Segundo Informe de Labores Legislativas en algo más que una rendición de cuentas: en una declaración política de futuro

Evento de este domingo de la senadora Beatriz Mojica Morga.
Evento de este domingo de la senadora Beatriz Mojica Morga. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Acapulco — Entre aplausos, muestras de respaldo y un auditorio lleno a toda su capacidad que acompañó cada una de sus palabras, la senadora Beatriz Mojica Morga convirtió su Segundo Informe de Labores Legislativas en algo más que una rendición de cuentas: en una declaración política de futuro.

Acompañada de su madre, Petra Morga; de su esposo Francisco y su hijo Leo, de sus hermanas y hermanos, del dirigente estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, de sus compañeros del Senado, de diputados locales y ante más de cinco mil asistentes a la Arena Coliseo Beatriz Mojica pronunció un discurso cargado de referencias a la identidad guerrerense, la unidad y la continuidad de la Cuarta Transformación.

Beatriz Mojica lanzó el mensaje que concentró la atención de los asistentes y que resonó como una definición de cara a los retos políticos que se avecinan en Guerrero; “Quiero comentarles que estoy lista, que estoy preparada para lo que venga, siempre del lado de la gente y de la Cuarta Transformación”, expresó la legisladora ante simpatizantes, liderazgos políticos, representantes sociales y ciudadanos reunidos en Acapulco.

TE RECOMENDAMOS:
Más de 45 mil sinaloenses se congregaron en Culiacán para refrendar su compromiso con la continuidad del proyecto humanista federal.
Respaldan continuidad de transformación

Más de 45 mil sinaloenses respaldan en Culiacán a Claudia Sheinbaum

La frase llegó después de una reflexión sobre el momento que vive la entidad y sobre la necesidad de construir acuerdos por encima de las diferencias internas.

“En Guerrero debemos cuidar la unidad”, afirmó. “La unidad no significa pensar igual, no significa callar o negar los problemas. La unidad significa tener claro que por encima de cualquier diferencia está Guerrero, está la gente, está la transformación y está el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos”.

Durante su intervención, la senadora Beatriz Mojica delineó una narrativa centrada en el territorio, la cercanía con la población y la defensa de las causas sociales. Reivindicó sus raíces costeñas y calentanas, señalando que conocer Guerrero implica recorrerlo, escuchar a sus comunidades y entender las necesidades de sus regiones.

“Con Guerrero no basta nacer aquí, hay que caminarlo, escucharlo y vivirlo”, sostuvo.

En varios momentos del mensaje enfatizó que el estado requiere liderazgo, presencia y resultados, en un contexto marcado por desafíos sociales, económicos y de seguridad.

Guerrero no necesita discursos de ocasión. Guerrero necesita presencia, resultados y carácter. Necesita mujeres y hombres que estén cuando las cosas se ponen difíciles, que den la cara, que no se doblen y que nunca abandonen”, expresó.

La legisladora Beatriz Mojica también evocó la figura de Vicente Guerrero y el histórico principio de “La Patria es Primero”, como referencia al compromiso que, dijo, debe guiar a quienes tienen responsabilidades públicas.

A lo largo del informe agradeció el respaldo de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afromexicanos, sectores con los que ha construido gran parte de su trayectoria política, así como a su madre, Petra Morga, a quien reconoció por haberle enseñado el valor de la palabra y el compromiso.

En la parte final de su discurso, Mojica Morga reiteró que continuará recorriendo el estado y acompañando las causas ciudadanas.

“Voy a seguir caminando por Guerrero, voy a seguir escuchando a sus regiones, acompañando sus causas y defendiendo a su gente”, afirmó.

Te puede interesar

‘Estoy lista para lo que venga’, afirma Beatriz Mojica durante su Segundo Informe Legislativo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Mara Lezama encabezó la concentración de más de 25 mil quintanarroenses en el Malecón Tajamar en respaldo a la presidenta de México.
Desde Malecón Tajamar

Mara Lezama y 25 mil quintanarroenses respaldan llamado de Sheinbaum en defensa de la soberanía


Google Reviews