‘Estoy lista para lo que venga’, afirma Beatriz Mojica durante su Segundo Informe Legislativo.

Entre aplausos, muestras de respaldo y un auditorio lleno a toda su capacidad que acompañó cada una de sus palabras, la senadora Beatriz Mojica Morga convirtió su Segundo Informe de Labores Legislativas en algo más que una rendición de cuentas: en una declaración política sobre el futuro de Guerrero.

Acompañada de su madre, Petra Morga; de su esposo Francisco y su hijo Leo, de sus hermanas y hermanos, del dirigente estatal de Morena en Guerrero , Jacinto González Varona, de sus compañeros del Senado, de diputados locales y ante más de cinco mil asistentes a la Arena Coliseo Beatriz Mojica pronunció un discurso cargado de referencias a la identidad guerrerense, la unidad y la continuidad de la Cuarta Transformación.

Mojica lanzó el mensaje que concentró la atención de los asistentes y que resonó como una definición de cara a los retos políticos que se avecinan en Guerrero; “Quiero comentarles que estoy lista, que estoy preparada para lo que venga, siempre del lado de la gente y de la Cuarta Transformación“, expresó la legisladora ante simpatizantes, liderazgos políticos, representantes sociales y ciudadanos reunidos en Acapulco.

Agradezco de corazón la presencia y el respaldo de mis compañeras y compañeros legisladores que me acompañaron en mi Informe de Actividades Legislativas.



Gracias a la Sen. @ssimey, al Sen. @fernandeznorona, al Sen. @ManuelHuertaLdG, al Sen. @Nino_Morales1, a la Sen.… pic.twitter.com/FVgP0UirCm — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) May 30, 2026

La frase llegó después de una reflexión sobre el momento que vive la entidad y sobre la necesidad de construir acuerdos por encima de las diferencias internas.

“En Guerrero debemos cuidar la unidad”, afirmó. “La unidad no significa pensar igual, no significa callar o negar los problemas. La unidad significa tener claro que por encima de cualquier diferencia está Guerrero, está la gente, está la transformación y está el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos".

Durante su intervención, la senadora delineó una narrativa centrada en el territorio, la cercanía con la población y la defensa de las causas sociales. Reivindicó sus raíces costeñas y calentanas, señalando que conocer Guerrero implica recorrerlo, escuchar a sus comunidades y entender las necesidades de sus regiones.

“Con Guerrero no basta nacer aquí, hay que caminarlo, escucharlo y vivirlo", sostuvo.

Guerrero necesita presencia, resultados y carácter: Beatriz Mojica

En varios momentos del mensaje enfatizó que el estado requiere liderazgo, presencia y resultados, en un contexto marcado por desafíos sociales, económicos y de seguridad.

“Guerrero no necesita discursos de ocasión. Guerrero necesita presencia, resultados y carácter. Necesita mujeres y hombres que estén cuando las cosas se ponen difíciles, que den la cara, que no se doblen y que nunca abandonen", expresó.

La legisladora también evocó la figura de Vicente Guerrero y el histórico principio de "La Patria es Primero“, como referencia al compromiso que, dijo, debe guiar a quienes tienen responsabilidades públicas.

A lo largo del informe agradeció el respaldo de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y afromexicanos, sectores con los que ha construido gran parte de su trayectoria política, así como a su madre, Petra Morga, a quien reconoció por haberle enseñado el valor de la palabra y el compromiso.

En la parte final de su discurso, Mojica Morga reiteró que continuará recorriendo el estado y acompañando las causas ciudadanas.

“Voy a seguir caminando por Guerrero, voy a seguir escuchando a sus regiones, acompañando sus causas y defendiendo a su gente", afirmó.

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JVR