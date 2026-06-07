Celeste Ascencio alista licencia al Senado; busca ruta política en Michoacán

La senadora Celeste Ascencio anunció que solicitará licencia al Senado de la República para participar en la convocatoria que Morena emitirá en las próximas semanas, como parte de la ruta política rumbo a 2027 en Michoacán.

Ante miles de asistentes reunidos durante su Segundo Informe Legislativo, la legisladora planteó un proyecto sustentado en unidad, inclusión social, construcción de paz, desarrollo económico con justicia y humanismo mexicano.

“Participaré en este proceso convencida de que Michoacán necesita un proyecto amplio, incluyente y capaz de convocar a todos los sectores sociales para consolidar la transformación y construir un estado con más paz, más bienestar y más oportunidades para todas y todos”, expresó.

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Durante su mensaje, Ascencio afirmó que Michoacán cuenta con fuerza social, cultural y económica para colocarse como referente nacional de la transformación humanista. También reivindicó el papel histórico del estado en la construcción del país.

¡Gracias al pueblo de Michoacán, por acompañarme en mi Segundo Informe Legislativo!@MorenaSenadores @senadomexicano pic.twitter.com/zUwjfWtpgI — Celeste Ascencio (@CelesteAscenci8) June 7, 2026

Como mujer purhépecha, fundadora de Morena y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sostuvo que la Cuarta Transformación permitió que personas de sectores populares alcanzaran espacios de representación política.

“Ya les toca a las mujeres, a las juventudes, a los pueblos originarios, a las comunidades afromexicanas, a las personas con discapacidad, a las y los migrantes y a todos aquellos sectores que durante mucho tiempo fueron invisibilizados por el poder”, señaló.

En su balance legislativo, la senadora informó que impulsó 61 iniciativas sobre derechos humanos, igualdad sustantiva, cuidados, derechos laborales, protección social y fortalecimiento de los pueblos originarios.

También destacó el trabajo de sus oficinas de enlace en Morelia y Paracho, donde, de acuerdo con su informe, se atendieron gestiones y se realizaron acciones de formación comunitaria, educación, cultura, deporte y apoyo social.

Sobre el contexto político del estado, Ascencio reconoció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo a la entidad a través del Plan Michoacán por La Paz y la Justicia.

Frente a los desafíos de la transformación, la legisladora llamó a privilegiar la unidad y la inclusión por encima de los intereses de grupo. “Michoacán necesita acuerdos, diálogo y capacidad de convocatoria. Gobernar significa escuchar, construir y resolver. El futuro no puede edificarse desde los sectarismos ni desde las cuotas de poder”, afirmó.

Para la siguiente etapa, planteó una agenda basada en crecimiento económico, fortalecimiento del campo, inversión productiva, seguridad con prevención social, respeto a los pueblos originarios y oportunidades para las juventudes.

“Creo profundamente que Michoacán puede convertirse en ejemplo nacional de transformación humanista. Un estado donde las mujeres vivan libres de violencia, donde las juventudes tengan oportunidades reales, donde el desarrollo llegue a todas las regiones y donde la política tenga cada vez más ética”, expresó.

Al cerrar su mensaje, Ascencio aseguró que existe una ruta política para el estado. “Hay esperanza y hay proyecto para Michoacán. La paz es el camino, la comunidad es la fuerza y el territorio es donde se construye la transformación verdadera”, concluyó.

Acompañé a la senadora Celeste Ascencio en su Segundo Informe de Actividades Legislativas. Su labor desde el Senado contribuye al fortalecimiento de los derechos, la justicia social y el bienestar de nuestro pueblo. ¡Enhorabuena! #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/v88Q4BuuYq — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 7, 2026

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LMCT