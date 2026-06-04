Inauguran Punto Michoacán en Sectur para promover la riqueza cultural del estado

Michoacán presume su identidad cultural en oficinas de la Secretaría de Turismo

Durante todo junio, Michoacán tendrá presencia gastronómica y artesanal en la Ciudad de México, iniciando en el espacio Punto México ubicado en las oficinas de la Secretaría de Turismo (Sectur), con el objetivo de acercar al público capitalino la amplia gama cultural que oferta ese estado.

El corte inaugural del listón estuvo encabezado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien invitó a conocer “Michoacán, el Alma de México”, como fue denominada esta muestra, para conocer la riqueza cultural de la entidad, puesto que “es impresionante que tengan 16 ramas artesanales. El que más de todo el país tiene artesanía en México. Imaginemos la riqueza cultural que existe”.

Comentó que Punto México ya se diversificó, por lo que la presencia cultural de Michoacán también visitará el Palacio Nacional, además de acudir, entre el 18 al 24 de junio, a Campo Marte, donde será organizado un festival gastronómico.

Michoacán presume su identidad cultural en oficinas de la Secretaría de Turismo ı Foto: Especial

También indicó que la reciente campaña de promoción Alma en México, que tuvo presencia en China, concretó resultados favorables, ya que, aseguró,“los chinos se mueren por conocer Michoacán”.

“Hoy existe una estrategia muy puntual de cómo incluir a los tour operadores de Michoacán y a los prestadores a la plataforma donde compra el mercado asiático. Todo eso fue en la gira”, refirió.

Sobre expectativas para el próximo Mundial de Futbol, dijo que “la expectativa creo más grande que tenemos todas y todos es que se enamoren de este gran país”, puesto que el turista, al conocer las obras de arte y comida nacional, tiene motivos para reiterar su visita a México.

🎉✂️ ¡Michoacán ya está en Punto México!



La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, junto con Roberto Monroy García y Claudio Méndez Fernández, encabezaron el corte de listón que marca el inicio de un mes dedicado a mostrar lo mejor de Michoacán en la Ciudad de… pic.twitter.com/hPsi7zCRSI — Michoacán (@Michoacan) June 4, 2026

En el evento inaugural también estuvo presente el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García, y el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández.

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MSL