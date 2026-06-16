Morena presume ventaja en preferencias electorales y anuncia ofensiva legal para anular elección en Coahuila

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que su partido mantiene una amplia ventaja en las preferencias ciudadanas y refrendó el respaldo popular tanto al movimiento de la Cuarta Transformación como a la presidenta de México, al comentar los resultados de una reciente encuesta nacional.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente morenista destacó que, de acuerdo con el estudio realizado por De las Heras, Morena alcanza una preferencia electoral del 47 por ciento, muy por encima de otras fuerzas políticas.

“La encuesta de De las Heras nos pone nuevamente en la preferencia de la gente”, afirmó Montiel, quien también destacó que la presidenta de la República cuenta con una aprobación del 71 por ciento entre las y los mexicanos.

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En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx, destacamos que:



✅ El 71% de las y los mexicanos aprueba el gobierno de la presidenta @Claudiashein, así como la alta aceptación de @lopezobrador_ y de nuestro partido.



✅ Informé sobre el avance de las Asambleas Informativas en… pic.twitter.com/QEIXrDHzOK — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 16, 2026

Asimismo, aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantiene altos niveles de aceptación ciudadana a pesar de encontrarse retirado de la vida pública.

“Nuestro querido compañero Andrés Manuel López Obrador está muy bien calificado, a pesar de que está en su retiro voluntario”, señaló.

La dirigente sostuvo que estos resultados reflejan la identificación de la ciudadanía con el proyecto político de Morena.

“Estamos muy contentos y agradecidos con el pueblo de México porque hay esta identificación con Morena”, expresó.

Montiel también contrastó los niveles de preferencia de los distintos partidos políticos y aseguró que el PAN registra apenas 9 por ciento de respaldo ciudadano, mientras que el PRI se mantiene entre las fuerzas con menor aceptación.

“El PRI es el partido más repudiado por las y los mexicanos”, sostuvo.

Al ser cuestionada sobre la asistencia de figuras políticas a los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, Montiel reiteró que los militantes y dirigentes de Morena deben mantener cercanía con la ciudadanía y actuar con congruencia con los principios del movimiento.

“Como siempre, nuestra Presidenta está del lado del pueblo”, afirmó.

Aunque reconoció que cualquier persona tiene derecho a adquirir boletos para asistir a los encuentros mundialistas, consideró que quienes forman parte de Morena deben privilegiar la cercanía con la gente.

“Respetamos a quien pueda tener los recursos para comprar un boleto, pero nosotros consideramos que quienes militamos en Morena debemos estar cerca del pueblo”, señaló.

Incluso expresó su deseo de que ningún integrante del partido sea visto en eventos deportivos con entradas de alto costo.

“Ojalá que ningún compañero o compañera ande en el estadio con boletos de 120 mil pesos. Hay que estar con el pueblo. Nosotros debemos ser ejemplares en nuestro actuar”, enfatizó.

En otro tema, la presidenta nacional de Morena confirmó que el partido presentó una serie de impugnaciones para solicitar la nulidad de la reciente elección en Coahuila, al considerar que existieron irregularidades graves durante el proceso.

Detalló que se interpusieron 17 quejas electorales: una por cada distrito y una adicional de carácter general.

“Para nosotros, la defensa de la democracia es la lucha para respetar el voto de la ciudadanía”, indicó.

Según explicó, Morena ha seguido recibiendo pruebas por parte de ciudadanos y representantes que documentan presuntas anomalías relacionadas con compra y coacción del voto, participación indebida de servidores públicos, uso electoral de programas sociales estatales, intimidación, violencia política y de género, así como rebase de topes de campaña.

Montiel aseguró que las irregularidades fueron detectadas en 962 casillas, equivalentes al 22.6 por ciento de la votación total.

“Nosotros estamos pidiendo la anulación de la elección”, afirmó.

Asimismo, señaló que la solicitud incluye la nulidad de la elección en los 16 distritos locales y adelantó que Morena agotará todas las instancias legales disponibles.

“Vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI realizó en Durango y perfeccionó en Coahuila”, sostuvo.

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MSL