Morena, PT y PVEM inician proceso para definir coordinadores estatales

Logos de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron este miércoles los lineamientos y la ruta política para la selección de las y los coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que posteriormente podrían convertirse en candidatas y candidatos a las gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

Durante una conferencia de prensa conjunta, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acompañada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, así como por dirigentes y representantes del PT y PVEM, destacó que este proceso tiene como objetivo fortalecer la presencia territorial del movimiento y consolidar la defensa de los logros de la Cuarta Transformación.

“Tenemos la responsabilidad de profundizar la transformación, de darle nuestro respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y de seguir defendiendo la soberanía nacional de nuestro país”, afirmó Montiel.

La dirigente morenista señaló que las personas que resulten designadas tendrán como principal responsabilidad realizar trabajo territorial, visitas casa por casa, difusión de los programas y logros gubernamentales, así como combatir la desinformación en torno al proyecto de la Cuarta Transformación.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes ı Foto: Cuartoscuro

Montiel sostuvo que el proceso se llevará a cabo bajo principios de transparencia, democracia interna y unidad política.

Es muy importante que llevemos un proceso democrático, transparente y solidario, pero también con mucho entusiasmo y mucha alegría, porque nuestro movimiento es hoy el más grande y potente del país Ariadna Montiel Reyes



Cada partido tendrá convocatoria

Por su parte, Citlalli Hernández informó que, aunque cada partido emitirá su propia convocatoria conforme a sus normas internas, Morena, PT y PVEM acordaron empatar sus procesos para fortalecer la coalición rumbo a los próximos comicios.

“Vamos a juntar nuestro proceso para definir estas coordinaciones estatales y fortalecer los trabajos organizativos rumbo al proceso electoral del próximo año”, explicó.

La dirigente detalló que los registros de aspirantes se realizarán del 22 al 27 de junio y posteriormente cada partido revisará, a través de sus órganos internos, que las personas inscritas cumplan con los requisitos establecidos en sus respectivas convocatorias.

🚨Morena emitirá su convocatoria para definir coordinaciones estatales rumbo a 2027 este miércoles por la tarde, informa Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.



Desde el 22 de junio comenzará el registro de los aspirantes de Morena, Verde y PT. pic.twitter.com/Iwt12xvnUN — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

Durante la presentación, Hernández precisó que Morena mantendrá la aplicación de las disposiciones aprobadas por su Consejo Nacional, entre ellas la prohibición para que participen personas que incumplan la política interna contra el nepotismo.

Explicó que todos los militantes y simpatizantes podrán registrarse; sin embargo, corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones validar si cumplen con los requisitos establecidos.

“Uno de nuestros requisitos es el no nepotismo. Todas nuestras militancias pueden registrarse, pero es competencia de nuestros órganos internos definir si cumplen los requisitos y validar, en su caso, el registro”, puntualizó.

Agregó que quienes incumplan de manera grave las reglas de la convocatoria podrían perder su registro como aspirantes.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, en imagen de archivo ı Foto: Especial

Sobre San Luis Potosí

Respecto a las especulaciones sobre una eventual ruptura de la alianza en San Luis Potosí, Hernández aclaró que la definición de las coordinaciones estatales corresponde a un proceso interno de cada fuerza política y que la construcción de la coalición electoral se analizará en una etapa posterior.

No obstante, confirmó que, de inicio, la gubernatura potosina continúa contemplada dentro de los acuerdos de coalición entre Morena, PT y PVEM.

La dirigente también hizo un llamado a los aspirantes a privilegiar la unidad interna y evitar confrontaciones durante el proceso.

“No queremos que un proceso interno se convierta en un pleito interno. Lo que queremos es que nos pongamos hacia afuera a hablar de la transformación, a caminar y a construir territorialmente”, afirmó.

Con este proceso, la alianza oficialista inicia formalmente los trabajos de organización política de cara a las elecciones de 2027, en las que estarán en juego 17 gubernaturas y cientos de cargos de elección popular en todo el país.

🔴 EN VIVO | Conferencia de Prensa: Morena, Partido Verde y PThttps://t.co/SXisboOgsG — Morena (@PartidoMorenaMx) June 17, 2026

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LMCT