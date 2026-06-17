CNTE evalúa movilizarse en sedes mundialistas; bloquea Reforma

Bajo los planes de intentar un nuevo boicot contra sedes mundialistas esta semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejarles claro “de frente” que el diálogo con el Gobierno ha quedado cerrado.

Dirigentes seccionales consultados durante el bloqueo que este martes sostuvieron sobre Paseo de la Reforma afirmaron que no dejarán de insistir al Gobierno que atienda a sus demandas, así tengan que volver a recurrir a movilizaciones hacia el Estadio Ciudad de México, en donde este miércoles se disputará el juego entre Colombia y Uzbekistán.

En la conferencia de prensa que dieron en medio del bloqueo al pie de la Torre del Caballito, el líder de la sección IX en la capital, Pedro Hernández, enfatizó el llamado a que este 17 de junio se movilice la “ola roja”, en referencia a un reforzamiento y acción de parte de todos los integrantes de la Coordinadora, en espera de lo que la Asamblea Nacional Representativa definiera durante la sesión que celebraron la noche de ayer.

TE RECOMENDAMOS: Resalta Harfuch Operativo Kukulcán Destacan papel de la Fiscalía de Guerrero contra el crimen

EL DATO: SEGOB Y LA SEP informaron el 15 de junio que ya no habrá mesas de negociación con la dirigencia docente, serán reuniones locales o tripartitas con las bases en los estados.

“Hoy podemos decir que se está reforzando, que estamos en esta actividad que decidió nuestra Asamblea Nacional Representativa y que mañana… que mañana, otra vez, estaremos mis compañeros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México. Les solicitamos que mañana salgamos, la ola roja, nuevamente para que aportemos lo que sabemos hacer bien, que es participar, que es exigir, que es movilizarnos”, convocó.

En tanto, la dirigente en Guerrero, Elvira Veleces, advirtió que los maestros en diversas regiones de Guerrero ya se reorganizan, desde el martes, para “venir de manera masiva a la Ciudad de México”.

“Si piensa el Gobierno general que nos ha vencido, está muy equivocado. Por eso, compañeras y compañeros siempre hemos dicho que jamás vamos a claudicar, porque nuestras demandas centrales no han sido resueltas”, exclamó Veleces.

Con la advertencia planteada, el magisterio insistió en pedir diálogo con el Gobierno de México, luego de que, desde la Presidencia de la República, se dejó ver que ya no habrá más reuniones con la dirigencia de la CNTE y que las demandas de los maestros serán consultadas directamente con ellos, y no necesariamente con los líderes seccionales.

Pedro Hernández, incluso, pidió a la Presidenta que, si el diálogo se cerrará, entonces esto se les haga saber: “Si la Presidenta define que no va a haber más diálogo, más negociación, le solicitamos que nos lo diga de frente. No es a través de una pantalla, aprovechando su investidura, para en la mañanera decir que somos intransigentes, que no aceptamos nada, que queremos todo”, reclamó.

13 Mil 400 pesos es el salario promedio de un maestro

Luego de días en los que la CNTE entró a las mesas de diálogo bajo la promesa a sus bases de que no entraba a negociar sino a hacer que se cumpliera lo que pedían, por considerar que era lo justo, el dirigente capitalino mencionó que “sólo queremos lo posible, lo necesario para que nuestros compañeros y compañeras tengan una vejez digna”.

Asimismo, Pedro Hernández solicitó a la mandataria federal a “definir” con quién “construirá un país diferente, ¿con los pobres o con los banqueros?”, pues recordó que una de las principales demandas de la CNTE es volver a un sistema solidario de pensiones que garantice una vejez digna.