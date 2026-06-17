Acuerdan alza de 9% al salario de los burócratas

MARCO GARCÍA toma protesta como líder de la FSTSE, el 7 de marzo de 2025.

Más de un millón de burócratas tendrán un incremento salarial

CON RETROACTIVIDAD al 1 de enero, más de un millón de burócratas de la Federación tendrán un incremento salarial y a sus prestaciones de 9 por ciento, acordado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

En un comunicado, el líder nacional de la burocracia, Marco Antonio García Ayala, dio a conocer que el acuerdo alcanzado con el Gobierno federal incluye percepciones adicionales como los estímulos económicos de fin de año —vales de despensa—, y al aguinaldo. Como parte del ajuste del sueldo que beneficiará a los trabajadores agrupados en la rama operativa de aplicación general para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos.

García Ayala dijo que ningún trabajador en su sueldo básico quedará ubicado por debajo del salario mínimo general, impulsando así una recomposición de sus percepciones salariales, lo que privilegia el fortalecimiento de los ingresos cotizables.

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En lo que se refiere a las plazas de base, aseguró que éstas deberán considerarse o aplicarse conforme a la Ley y el Reglamento del escalafón vigente.

El líder sindical refirió que habrá un incremento salarial para trabajadores de la rama médica, paramédica y afines y buscarán fortalecer al Pensionissste, como parte del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Estado.