Destacan papel de la Fiscalía de Guerrero contra el crimen

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero por su colaboración con el Gabinete de Seguridad, que ha llevado a la captura de objetivos prioritarios que operaban en dicho territorio.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario destacó la detención de 11 personas, entre las que se encuentra Jesús “N”, identificado como líder de una organización delincuencial dedicada a la extorsión de prestadores de servicios turísticos en Acapulco. Comentó que entre éstos se encuentran siete que ya tenían una orden de aprehensión por delincuencia organizada y extorsión.

Destacó que estas medidas fueron obtenidas por la Fiscalía estatal, razón por la que expresó un reconocimiento, ya que las acciones llevaron al aseguramiento de narcóticos y equipos tecnológicos.

POR EJEMPLO, en Acapulco, de los 11 detenidos, todo fue por denuncia ciudadana. Cuando denuncian por el mecanismo 089 o en las instituciones del Gabinete de Seguridad, no hemos tenido una sola filtración o repercusión en contra de las víctimas OMAR GARCÍA HARFUCH Titular de la SSPC



“Estas órdenes de aprehensión fueron obtenidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, a quien hacemos un reconocimiento por esta investigación en coordinación con el Gabinete de Seguridad”, dijo.

En otro punto, el secretario de Seguridad aseguró que el Plan Kukulcán, enfocado en el resguardo de la Copa Mundial 2026 que alberga México este mes, ha funcionado exitosamente.

A seis días del inicio de la justa mundialista, el balance de la Federación es que este operativo se ha ejecutado y ha dado resultados como se esperaba. “Al momento, el operativo ha funcionado de manera muy, muy adecuada, muy exitosa, lo diré yo, con las entidades federativas”, dijo.

García Harfuch enmarcó el reconocimiento a la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la inauguración de la Copa Mundial, para el resguardo del orden y que las personas pudieran salir a disfrutar de la jornada deportiva.

“Aquí, el trabajo que hizo la policía de la Ciudad de México en la inauguración también demostró el orden y que toda la gente pudiera salir a divertirse. Al momento estamos bien en todos los estados de la República y así continuaremos”, dijo.

Esta estrategia fue presentada a inicios de marzo, cuando la Federación aseguró que el país estaba preparado para evitar cualquier “escenario no deseado” y enfrentar las amenazas a la seguridad nacional que pudieran presentarse.

Se trata de un robusto esquema de blindaje y acciones de seguridad en el que participan elementos de todos los niveles de gobierno y que contempla operaciones contra cualquier tipo de riesgo no sólo en los estadios, sino en hoteles, aeropuertos, zonas de ocio, carreteras, puertos y demás espacios de las capitales sede.

Para ello se consideraron operaciones para prevenir riesgos armados, sino también de explosivos, químicos, aéreos, marítimos e incluso tecnológicos, para lo cual también se han activado planes de ciberseguridad que no sólo operan antes y después de la Copa, sino que seguirán después de la misma.