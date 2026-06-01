Abre Morena puerta a nuevo juicio político contra Campos

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó que el juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, puede volver a presentarse, luego de que este domingo venció el plazo para ratificar la solicitud relacionada con ese procedimiento.

Además, la dirigente morenista sostuvo que la falta de ratificación no impide impulsar otra vez el recurso contra la mandataria panista. “Hasta donde tengo entendido, quien en su momento lo presentó no lo ratificó, pero se puede volver a presentar”, declaró.

Ante la pregunta sobre el caso, Hernández Mora acusó a la mandataria estatal de permitir la entrada de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) al país.

El señalamiento ocurrió después de un acto panista en Chihuahua, donde los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón reaparecieron juntos para respaldar a la gobernadora frente a las acusaciones de delitos contra la soberanía nacional. Para Hernández Mora, ese apoyo exhibe la posición del Partido Acción Nacional (PAN) ante el caso.

También dirigió críticas contra los dos expresidentes y cuestionó que ese partido los presente como referentes.

“Yo creo que cuando Acción Nacional se empieza a desesperar, se quita la máscara”, dijo la morenista, tras aludir al respaldo público que recibió Maru Campos ayer en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

Hernández Mora sostuvo que la presencia de los dos exmandatarios en el evento en Chihuahua confirmó, desde su postura, la falta de credibilidad del panismo. “Y ver que ellos presuman a Vicente Fox o Felipe Calderón, pues habla de quiénes son ellos”, señaló a su salida del evento en conmemoración por los dos años desde la victoria electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La dirigente morenista lanzó una de sus acusaciones más fuertes contra el exmandatario michoacano, al afirmar que “el verdadero narcopresidente que ha tenido México se llama Felipe Calderón; ensangrentó este país”. Después apuntó contra el de Guanajuato, a quien acusó de faltar al mandato ciudadano. “Vicente Fox traicionó la voluntad del pueblo”, dijo Hernández Mora durante la entrevista.

Para Hernández Mora, el apoyo a Campos, lejos de ampliar su respaldo político, refuerza la falta de credibilidad del partido ante quienes no coinciden con Morena. “La verdad es que el PAN pierde cada oportunidad, incluso de convencer a los que no piensan como nosotros, porque no tienen credibilidad”, afirmó.

Con esas declaraciones, Hernández Mora mantuvo el juicio político contra Maru Campos como una ruta abierta para Morena, aunque el plazo del trámite inicial venció este lunes.

La dirigente insistió en que la acusación contra la gobernadora de Chihuahua debe llegar otra vez al terreno legislativo.