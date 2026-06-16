¿Dónde están las 4 mil 200 canchas del Mundial 2026? Kenia López pide transparentar avances

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reconoció la importancia de atender las causas de la violencia en el país, pero sostuvo que la estrategia de seguridad también debe incluir el combate a la impunidad y a los presuntos vínculos entre actores políticos y grupos del crimen organizado.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora destacó la necesidad de fortalecer la educación, ampliar las oportunidades para niñas, niños y jóvenes, así como impulsar el deporte como herramienta de prevención social.

En ese contexto, pidió al Gobierno Federal transparentar el estado que guarda el compromiso anunciado en noviembre de 2025 para construir y rehabilitar 4 mil 200 canchas deportivas en el marco del Programa Mundial Social México 2026.

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“Es importante que el Gobierno Federal informe con precisión dónde están ubicadas las canchas prometidas, cuáles ya fueron concluidas, cuáles están en proceso y cuáles siguen pendientes. La ciudadanía merece certeza”, señaló.

Para lograr la paz que anhelamos, atender las causas de la violencia significa también combatir a los políticos corruptos que protegen a los criminales.



La pinza tiene que cerrarse combatiendo la impunidad e investigando las redes de protección política al crimen organizado. Las… pic.twitter.com/tX0fWGvk9C — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 16, 2026

López Rabadán subrayó que el Mundial de Futbol representa una oportunidad para fomentar la convivencia comunitaria y alejar a niñas, niños y jóvenes de entornos de violencia, por lo que consideró fundamental conocer los avances reales de la infraestructura deportiva comprometida.

Al referirse al informe presentado por el Gabinete de Seguridad sobre la reducción de homicidios dolosos, la diputada afirmó que más allá de las cifras oficiales, la principal preocupación de los mexicanos sigue siendo la inseguridad.

Indicó que el crecimiento en el número de personas desaparecidas y la percepción ciudadana reflejan una realidad que no puede medirse únicamente a través de estadísticas. “Lo que hay que buscar es que las y los mexicanos se sientan seguros, más allá de cualquier cifra”, expresó.

Asimismo, insistió en que una estrategia integral de seguridad debe contemplar tanto la prevención de la violencia como la investigación y sanción de funcionarios públicos que pudieran estar relacionados con organizaciones criminales.

En otro tema, celebró la posibilidad de que se fortalezca la relación bilateral entre México y España tras los desencuentros diplomáticos registrados en años recientes. Consideró positiva la eventual reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el Rey de España, al señalar que ambas naciones mantienen profundos lazos históricos, culturales y económicos.

Respecto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, López Rabadán consideró indispensable que las instituciones mexicanas sean las encargadas de investigar cualquier señalamiento y, en su caso, sancionar a quienes resulten responsables, sin importar filiaciones políticas.

Finalmente, llamó a fortalecer las instituciones electorales de cara a los próximos procesos comiciales y confió en que los órganos electorales actúen con autonomía e imparcialidad para garantizar el respeto al voto ciudadano en todo el país.

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MSL