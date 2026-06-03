Kenia López Rabadán pide a López Obrador dejar gobernar a Sheinbaum

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lanzó un llamado al expresidente Andrés Manuel López Obrador para que permita gobernar a la presidenta Claudia Sheinbaum y deje de intervenir en la vida pública del país.

A través de un posicionamiento, la legisladora afirmó que la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio anterior, resumida en la frase “abrazos, no balazos”, dejó un saldo de más de 200 mil asesinatos, además de fortalecer a los grupos del narcotráfico y generar condiciones de impunidad.

“Ex Presidente. Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando”, expresó López Rabadán, quien responsabilizó a la administración pasada de haber agravado la crisis de seguridad que enfrenta México.

Ex Presidente.



Deje gobernar a la Presidenta, al menos no estorbando.



Su politica de abrazos y no balazos dejó 200 mil asesinatos y al narcotráfico empoderado y con total impunidad.



Esa irresponsabilidad nos ha metido en un conflicto con nuestro principal socio comercial en… https://t.co/d4ruqcgoNy — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 4, 2026

La diputada sostuvo que las consecuencias de esa política también han impactado la relación bilateral con Estados Unidos, particularmente en un momento clave para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según la legisladora, el país requiere unidad para enfrentar a los grupos criminales y fortalecer la cooperación con su principal socio comercial. Asimismo, acusó al oficialismo de intentar desviar la atención de los problemas de fondo relacionados con la seguridad pública.

“Deje de crear cortinas de humo para distraer del problema principal: los narcopolíticos y huachicoleros protegidos por el régimen”, señaló.

Las declaraciones ocurren tras un posicionamiento del Ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, que compartió en redes sociales, la noche de hoy.

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MSL