Kenia López Rabadán pide diálogo entre Presidencia y SCJN ante crisis institucional

“Hago un llamado a la Presidencia de la República y al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a unir esfuerzos para encabezar un gran dialogo que sirva para salvar al Estado Mexicano del abismo en el que lo han metido los grupos de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos”, expuso la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que México padece la crisis institucional más profunda de la historia moderna de México, generada por los vínculos de los gobiernos con el crimen organizado, fruto de la fracasada política de “Abrazos, no Balazos”.

“En al menos 30 por ciento del país la delincuencia organizada es el verdadero Estado, cobran su impuesto a la ciudadanía a cambio de poder vivir y trabajar”, alertó.

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva ı Foto: Cuartoscuro

Para sorpresa de nadie, abundó, autoridades de Estados Unidos han señalado presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, frente a lo cual la respuesta del régimen ha sido cerrar filas y proteger a sus aliados.

“La pregunta es ¿el régimen va a seguir usando a la soberanía como escudo político para proteger a los narcos políticos (como en Sinaloa) o va a combatirlos con todas las herramientas del Estado? Claro que La soberanía se defiende, pero que quede claro hoy a México no lo están invadiendo. Nadie del extranjero está acusando al pueblo mexicano. Lo que están señalando es a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado”, sostuvo.

Por ello, insistió en romper el pacto de impunidad y convocó a los demás poderes a sumar esfuerzos en contra de la delincuencia organizada y los gobernantes corruptos.

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MSL